واشنطن تنفى هجوم الحوثى على سفينة شحن أمريكية بخليج عدن

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الاثنين، إن ادعاءات قوات الحوثي نفذت هجومًا على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية، أوشن جاز، في خليج عدن غير صحيحة.

ونفى مسئول دفاعي أمريكي، تحدث إلى شبكة فوكس نيوز، التقرير ووصفه بأنه دعاية للحوثيين، مضيفًا أن الجيش الأمريكي لا يرى أو يتتبع أي هجمات في الوقت الحالي.

صدمة شديدة

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها شعرت بصدمة شديدة لمقتل مراهق أمريكي من أصل فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته رويترز إلى إجراء تحقيق عاجل؛ لتحديد كيفية وفاة الشاب البالغ من العمر 17 عاما ومحاسبة المسئولين.

وجاءت وفاة توفيق عجاق في الضفة الغربية مع تصاعد التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأثارت تعبيرا فوريا عن القلق من البيت الأبيض.

حفل استقبال للفتى الفلسطيني الأمريكي الراحل توفيق عجاق (17 عاما) الذي قتل، يوم الجمعة، بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في مسجد عمر في هارفي بولاية لويزيانا الأمريكية.

واستشهد عجاق يوم الجمعة بالرصاص في الضفة الغربية، حيث قتل نحو 370 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ 7 أكتوبر.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ابن عمه محمد إجاك (16 عاما) قال إن توفيق أصيب بالرصاص، بينما كان يقود سيارته إلى بستان لأشجار الزيتون تملكه العائلة بالقرب من قريتهم. هو قال:

لم نرم أي حجارة على سيارة أحد، ولم نخرج حتى من سيارتنا قبل إطلاق الرصاص علينا.

وتعرض وزير الخارجية الإسرائيلي لانتقادات من أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي لعدم مشاركته بشكل كامل في قمة وزراء الخارجية في بروكسل التي تهدف إلى تمهيد الطريق لخطة سلام في الشرق الأوسط، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية صادرة اليوم الاثنين.