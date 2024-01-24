البيت الأبيض: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ على سفن فى البحر الأحمر

قال البيت الأبيض، اليوم، إن قوات الحوثي اليمنية أطلقت صواريخ على سفن في البحر الأحمر اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر، مضيفًا أن "صاروخًا واحدًا أخطأ" و"أسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية الصاروخين الآخرين".

قال كيربي: ومن الواضح أن هذا يؤكد أن الحوثيين ما زالوا يعتزمون تنفيذ هذه الهجمات، ما يعني أنه من الواضح أنه سيتعين علينا القيام بما يتعين علينا القيام به لحماية تلك الشحنات.

القيادة المركزية الأمريكية

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الصواريخ أطلقت باتجاه سفينة الحاويات M/V Maersk Detroit التي ترفع العلم الأمريكي والمملوكة والمدارة، لكنها لم تذكر سفينة ثانية مستهدفة.

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالسفينة.

يقول مدير الأونروا إن عدد القتلى "من المرجح أن يكون أعلى من تسعة" بعد قصف ملجأ في خان يونس.

قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن عدد القتلى يوم الأربعاء بعد قصف مبنى يؤوي آلاف النازحين في جنوب قطاع غزة على الأرجح أعلى مما تم الإبلاغ عنه في البداية.

وكما ذكرنا سابقًا، قال مدير الأونروا في غزة توماس وايت إن تسعة فلسطينيين قتلوا وأصيب 75 آخرون بعد ما وصفه بـ"هجوم" على مركز تدريب تابع للأمم المتحدة مخصص كملجأ في خان يونس.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن مركز التدريب المهني الذي تعرض للقصف هو أحد أكبر مرافق الأمم المتحدة التي تؤوي ما يقرب من 30 ألف نازح.

وقال إن منشأة الأمم المتحدة "مميزة بشكل واضح"، وتمت مشاركة إحداثياتها مع السلطات الإسرائيلية، مضيفًا: مرة أخرى، هناك تجاهل صارخ للقواعد الأساسية للحرب.

محكمة تابعة للأمم المتحدة ستصدر حكمها بشأن إجراءات الطوارئ ضد إسرائيل يوم الجمعة

وقالت محكمة العدل الدولية في لاهاي إنها ستصدر حكمها بشأن طلب اتخاذ إجراءات مؤقتة الذي قدمته جنوب إفريقيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.