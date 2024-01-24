الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن تفجير منزل تحصن به جنود الاحتلال بخان يونس

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا، بعد تحصن قوة صهيونية فيه بالعبوات الناسفة وأوقعاها بين قتيل وجريح غرب خان يونس.

وتابعت القسام في بيان لها مساء اليوم، "اشتبكنا مع قوة إسناد حضرت للمكان وأجهزنا على أكثر من 10 جنود صهاينة غرب مدينة خان يونس".

txt

كواليس الهدنة الجديدة في غزة.. ماذا حدث خلال اتصالات مصر وحماس؟

وأشارت القسام إلى أن عناصرها تمركزوا منذ أسابيع في منطقة العملية شرق المغازي رغم القصف الشديد والمتواصل.

الهلال الأحمر الفلسطيني: حصار مستشفى الأمل انتهاك صارخ للقوانين الدولية

وفي وقت سابق من اليوم، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لمستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنذ ظهر اليوم يفرض منع التجول الكامل، وسط استمرار إطلاق النار والقصف العنيف في محيط المستشفى، عدا عن اقتراب الآليات العسكرية الإسرائيلية من جميع الاتجاهات.

وأضافت الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صدر عنها، مساء اليوم، أنه ‎في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، يحظر الاحتلال الحركة بشكل كامل بما فيها حركة مركبات الإسعاف.

txt

خلع سترته وودع رفاقه.. لماذا اعتذر معتز عزايزة قبل مغادرته غزة ومَن قصد بمصطفى؟

أعربت الجمعية عن بالغ قلقها على سلامة طواقمها العاملة في مستشفى الأمل ومقر الجمعية والمرضى والجرحى وآلاف النازحين الذين لجأوا الى المستشفى ومقر الجمعية باعتبارهما ملاذا آمنا لهم.

وسبق، وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأربعاء، أن جميع المدارس التابعة لها في  قطاع غزة أغلقت بسبب الحرب، مبينة أن 300 ألف طفل حرموا من التعليم لهذا السبب.

وأكدت كل من الأونروا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم “اليونسكو”، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، في بيان مشترك لهم اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، أن أكثر من 625 ألف طالب قد حرموا من التعليم منذ بدء الحرب على غزة.

كتائب القسام خان يونس شرق المغازي الهلال الأحمر الفلسطيني قطاع غزة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

عاجل| صور صادمة.. ماذا حدث لسكان غزة فى السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم عراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟