كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن تفجير منزل تحصن به جنود الاحتلال بخان يونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا، بعد تحصن قوة صهيونية فيه بالعبوات الناسفة وأوقعاها بين قتيل وجريح غرب خان يونس.

وتابعت القسام في بيان لها مساء اليوم، "اشتبكنا مع قوة إسناد حضرت للمكان وأجهزنا على أكثر من 10 جنود صهاينة غرب مدينة خان يونس".

وأشارت القسام إلى أن عناصرها تمركزوا منذ أسابيع في منطقة العملية شرق المغازي رغم القصف الشديد والمتواصل.

الهلال الأحمر الفلسطيني: حصار مستشفى الأمل انتهاك صارخ للقوانين الدولية

وفي وقت سابق من اليوم، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لمستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنذ ظهر اليوم يفرض منع التجول الكامل، وسط استمرار إطلاق النار والقصف العنيف في محيط المستشفى، عدا عن اقتراب الآليات العسكرية الإسرائيلية من جميع الاتجاهات.

وأضافت الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صدر عنها، مساء اليوم، أنه ‎في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، يحظر الاحتلال الحركة بشكل كامل بما فيها حركة مركبات الإسعاف.

أعربت الجمعية عن بالغ قلقها على سلامة طواقمها العاملة في مستشفى الأمل ومقر الجمعية والمرضى والجرحى وآلاف النازحين الذين لجأوا الى المستشفى ومقر الجمعية باعتبارهما ملاذا آمنا لهم.

وسبق، وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأربعاء، أن جميع المدارس التابعة لها في قطاع غزة أغلقت بسبب الحرب، مبينة أن 300 ألف طفل حرموا من التعليم لهذا السبب.

وأكدت كل من الأونروا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم “اليونسكو”، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، في بيان مشترك لهم اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، أن أكثر من 625 ألف طالب قد حرموا من التعليم منذ بدء الحرب على غزة.