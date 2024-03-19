الثلاثاء 19 مارس 2024
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عالم

مديرة الأغذية العالمى تحذر: سكان غزة يتضورون جوعًا حتى الموت

سيندي ماكين
سيندي ماكين

حذرت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قائلة: "إن الناس في غزة يتضورون جوعًا حتى الموت الآن. إن السرعة التي انتشرت بها أزمة الجوع وسوء التغذية- التي هي من صنع البشر- في غزة أمر مرعب".

وأكدت المسئولة الأممية على عدم وجود سوى نافذة صغيرة للغاية لمنع حدوث مجاعة كاملة، قائلة إن ذلك يتطلب الوصول الفوري والكامل إلى شمال غزة، "إذا انتظرنا حتى يتم إعلان المجاعة، فسيكون الأوان قد فات، وسيموت آلاف آخرون".

مجرد تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية يتطلب دخول ما لا يقل عن 300 شاحنة يوميًا لغزة

من جانبه، يقدر برنامج الأغذية العالمي أن مجرد تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية يتطلب دخول ما لا يقل عن 300 شاحنة يوميًا إلى غزة وتوزيع الأغذية وخاصة في الشمال.

ووفق تقرير حديث للأغذية العالمي فإن جميع سكان غزة يواجهون مستويات توصف بالأزمة في انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ. وذكر أن نصف عدد السكان، 1.1 مليون شخص في غزة، قد استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف ويعانون من الجوع الكارثي.

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