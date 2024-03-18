المكتب الإعلامى لميلونى يعلن التفاصيل الكاملة للاتفاقيات الموقعة بين مصر وإيطاليا
أكد المكتب الإعلامي لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الإثنين، أن رئيسة الوزراء ميلوني اتفقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما أمس بالقاهرة، على إقامة شراكة بين إيطاليا ومصر في إطار المشروعات الزراعية الكبيرة واستصلاح الأراضي.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيسة الوزراء الإيطالية في بيان تلقت “الدستور” نسخة منه أن رئيسة مجلس الوزراء الايطالى جيورجيا ميلوني أجرت أمس زيارة إلى القاهرة، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس ورؤساء وزراء كل من بلجيكا، ألكسندر دي كرو، واليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والنمسا، كارل نيهامر، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وقال البيان إن المحادثات الثنائية بين السيسي وميلوني تركزت على تفعيل خطة ماتيي في مصر وخاصة التعان في قطاع الإنتاج الزراعى والامن الغذائي.
واتفقت رئيسة الوزراء ميلوني والرئيس السيسي، خلال اللقاء، وفق البيان على إقامة شراكة بين إيطاليا ومصر في إطار المشروعات الزراعية الكبيرة واستصلاح الأراضي، بهدف إنشاء "مزرعة نموذجية"، ونقل أحدث التقنيات الإيطالية المبتكرة في هذا القطاع للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد.
وعلى هامش الاجتماعات الثنائية وبصيغة الاتحاد الأوروبي، تم اعتماد سلسلة من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ خطة ماتي لأفريقيا.
وأشار البيان إلى أنه تم أمس أيضًا افتتاح مكاتب النظام الإيطالي بالقاهرة (المكتب الاقتصادي للسفارة الإيطالية بالقاهرة، ITA/ICE، CDP، SACE، وSIMEST).
نص الاتفاقيات الكاملة بين مصر وإيطاليا
وقد غطت الاتفاقيات المعتمدة بين مصر وإيطاليا قطاعات مختلفة، وهي:
- اتفاقيتا تعاون وقعهما نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالى إدموندو تشيريلي:
- اتفاقية تعاون تنموي تتعلق بالبرنامج الثنائي "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والرخام والأثاث" تهدف لتعزيز المنظومة الصناعية المصرية ودعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتحسين الطاقة الإنتاجية للمخلفات الصناعية من الجلود والرخام والأثاث.
- اتفاقية تعاون تنموي بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي.
- اتفاقية مالية وقعها صندوق الودائع والقروض الإيطالي Cassa Depositi e Prestiti ومحافظ البنك المركزي المصري بشأن قرض ميسر بقيمة 45 مليون يورو لصالح الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة واتفاقية تعاون بين الصندوق CdP وبنك Afreximbank بقيمة 100 مليون دولار لصالح مشاريع التنمية المستدامة في مجال الأمن الغذائي للشركات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية.
- مذكرتان تفاهم وقعتهما شركة SACE الإيطالية مع شركة أوراسكوم للإنشاءات وبنك الإسكندرية على التوالي لدعم الموردين الإيطاليين ماليًا في مشروعات تطوير البنية التحتية في مصر ولدعم التبادل التجاري ماليًا، لا سيما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
- الاتفاق بين شركة Simest الإيطالية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على إنجاز استثمار في قطاع استخراج رمال السيليكا.
- التوقيع على اتفاقيتين بين شركة مير ميك الإيطالية ورئيس هيئة سكك حديد مصر، تتعلقان بتوريد قطار قياس لمراقبة الخطوط التقليدية لسكك حديد مصر بقيمة 7 ملايين يورو تقريبًا وإنشاء مشروع إشارات تبلغ قيمته حوالي 100 مليون يورو.
- اتفاقية وقعتها شركة Arsenale S.p.A الإيطالية مع رئيس هيئة سكك حديد مصر بشأن تنفيذ مشروع قطار سياحي تحت إشراف وزارة النقل ووزارة السياحة المصرية.
- مذكرة تفاهم بين مدير المدرسة الإيطالية للضيافة والشريك المصري رئيس مجموعة بيك الباتروس لتصميم برنامج تدريب احترافي في قطاع الضيافة والسياحة. وتهدف مذكرة التفاهم أيضًا إلى فتح مدرسة للتدريب على خدمات إدارة الفنادق والسياحة بمدينة الغردقة على البحر الأحمر، ويعد الاتفاق جزءًا من استراتيجية الحكومة الإيطالية للتخفيف من تدفقات الهجرة غير النظامية وتسهيل ظاهرة الهجرة القانونية التي تهدف إلى سد الثغرات في سوق العمل الإيطالية.
- وقع وزير التربية والتعليم والاستحقاق جوزيبي فالديتارا، خلال لقاء ثنائيا مع نظيره المصري الوزير رضا حجازي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم الفني والمهني.
- وقع نائب رئيس اتحاد الصناعات الايطالى جيوفاني برونيولي ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي اتفاقية بشأن التعاون بين الاتحاديين في مجال التدريب المهني.
- الاتفاق على اتفاقية لتعزيز مساهمة إيطاليا في الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية التي تؤثر على السكان المدنيين في غزة.
- وبمناسبة الزيارة، نظم مكتب بعثة التجارة الإيطالية في القاهرة ITA/ICE والسفارة الإيطالية أيضًا حدثًا للترويج للاتفاق بين إيطاليا ومصر لإنشاء خط الربط البحري "RORO" بين ميناءي دمياط وتريست. وشارك فى الحدث المحاورون الإيطاليون والمصريون الرئيسيون الذين يعملون على تنفيذ خط الربط البحري بعد توقيع الاتفاقية الحكومية لتدشين المشروع في يناير الماضي.