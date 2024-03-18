المكتب الإعلامى لميلونى يعلن التفاصيل الكاملة للاتفاقيات الموقعة بين مصر وإيطاليا

أكد المكتب الإعلامي لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الإثنين، أن رئيسة الوزراء ميلوني اتفقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما أمس بالقاهرة، على إقامة شراكة بين إيطاليا ومصر في إطار المشروعات الزراعية الكبيرة واستصلاح الأراضي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيسة الوزراء الإيطالية في بيان تلقت “الدستور” نسخة منه أن رئيسة مجلس الوزراء الايطالى جيورجيا ميلوني أجرت أمس زيارة إلى القاهرة، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس ورؤساء وزراء كل من بلجيكا، ألكسندر دي كرو، واليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والنمسا، كارل نيهامر، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وقال البيان إن المحادثات الثنائية بين السيسي وميلوني تركزت على تفعيل خطة ماتيي في مصر وخاصة التعان في قطاع الإنتاج الزراعى والامن الغذائي.

واتفقت رئيسة الوزراء ميلوني والرئيس السيسي، خلال اللقاء، وفق البيان على إقامة شراكة بين إيطاليا ومصر في إطار المشروعات الزراعية الكبيرة واستصلاح الأراضي، بهدف إنشاء "مزرعة نموذجية"، ونقل أحدث التقنيات الإيطالية المبتكرة في هذا القطاع للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد.

وعلى هامش الاجتماعات الثنائية وبصيغة الاتحاد الأوروبي، تم اعتماد سلسلة من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ خطة ماتي لأفريقيا.

وأشار البيان إلى أنه تم أمس أيضًا افتتاح مكاتب النظام الإيطالي بالقاهرة (المكتب الاقتصادي للسفارة الإيطالية بالقاهرة، ITA/ICE، CDP، SACE، وSIMEST).

نص الاتفاقيات الكاملة بين مصر وإيطاليا

وقد غطت الاتفاقيات المعتمدة بين مصر وإيطاليا قطاعات مختلفة، وهي: