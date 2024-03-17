الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل اتفاق جديد مع إيطاليا

الدكتور أحمد فهمي
الدكتور أحمد فهمي

كشف المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل اتفاق جديد مع إيطاليا.

وقال متحدث الرئاسة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك اتفاق مع إيطاليا بشأن نقل التكنولوجيا الزراعية لمصر"، لافتا إلى أن مصر عازمة على تعويض ما فاتها في التكنولوجيا والصناعة.

وأكد متحدث الرئاسة أن هناك طفرة كبيرة سيشهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، موضحا أن الرئيس السيسي خلال الاجتماعات أكد على عدم السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين، وأن مصر لن تمل أو تترك القضية الفلسطينية، كما طالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بمجلس الأمن والأمم المتحدة، مع حل الدولتين لأنه الطريق الوحيد لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الوضع في غزة لا يتحمله أي ضمير عالمي، والوضع الإنساني وصل لمرحلة الكارثة، وهناك مجاعة في القطاع، متابعا: “جميع القادة الأوروبيين أكدوا أنها قمة تاريخية، وأن مصر نجحت في تحقيق تحول في السياسات الأوروبية”. 

متحدث الرئاسة إيطاليا مصر وإيطاليا تكنولوجيا الزراعة غزة

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