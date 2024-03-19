مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي إسرائيلي خلال معارك شمال قطاع غزة في وقت سابق اليوم.

وأوضحت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، أن ضابط صف (احتياط) سيباستيان هيون، 51 عامًا، قائد في فريق القيادة الأمامية باللواء 401 مدرع لقي حتفه خلال معارك اليوم في شمال غزة.

وبمقتل هيون يرتفع عدد قتلى جنود جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 251.

سيباستيان هيون

استمرار مفاوضات الدوحة رغم مغادرة رئيس الموساد

يأتي هذا فيما قال مسئول قطري كبير إن رئيس المخابرات الإسرائيلية غادر الدوحة اليوم لكن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين مستمرة في العاصمة القطرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي، إن رئيس الموساد ديفيد بارنياع غادر الدوحة، مضيفا أن “الفرق الفنية ما زالت تجتمع”.

وقال مسئول إسرائيلي كبير نقلته وسائل إعلام عبرية يوم الإثنين إن بارنياع من المقرر أن يعقد اجتماعات حتى الليل ومن المرجح أن يعود إلى إسرائيل يوم الثلاثاء، في حين يبقى فريق تفاوض مكون من مسئولي المخابرات في العاصمة القطرية لمواصلة المحادثات.

وقدر مسئول إسرائيلي أن المفاوضات في الدوحة قد تستغرق أسبوعين على الأقل، مشيرا إلى الصعوبات التي قد يواجهها مندوبو حماس الأجانب في التواصل مع قادة الحركة في غزة.

وكانت المحادثات متوقفة منذ الأسبوع الماضي، عندما رفضت إسرائيل رد حماس على عرضها الأخير لهدنة مدتها ستة أسابيع ستشهد إطلاق سراح 40 محتجزًا، مع احتمالية مراحل لاحقة لتمديد فترة التوقف في القتال والسماح بإطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

وتسعى حركة حماس إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين رفيعي المستوى والتزام إسرائيلي بإنهاء القتال بشكل دائم وسحب القوات من غزة، مع السماح لسكان شمال غزة بالعودة إلى منازلهم.

وقد استبعدت إسرائيل بشدة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتصر على أنها ستستأنف هدفها المعلن المتمثل في تدمير حماس بمجرد تنفيذ أي اتفاق هدنة للمحتجزين.