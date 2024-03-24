استطلاع رأى يظهر تراجع دور الدين فى الولايات المتحدة داخل أوساط الشباب

أظهر استطلاع جديد للرأي أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن دور الدين في المجتمع الأمريكي آخذ في التراجع، وأنهم غير راضين عن ذلك في الولايات المتحدة.

وأوضح الاستطلاع الأخير الذي أجراه مركز بيو للأبحاث أن حوالي 80% من البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن الدين يفقد تأثيره على الحياة الأمريكية، وذلك وفق تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

مؤشرات تراجع الدين في الولايات المتحدة

وتعد هذه أعلى نسبة من الأمريكيين الذين عبروا عن هذا الرأي أكثر من أي وقت مضى في بحث مركز بيو، مشيرا إلى أن معظم الناس الذين اتفقوا على أن تأثير الدين آخذ في الانخفاض لم يكونوا راضين عن هذا الاتجاه.

وقال مركز بيو إن 49% من البالغين الأمريكيين قالوا إن الدين يفقد تأثيره وهذا أمر سيئ، فيما يعتقد 8% إضافيون من البالغين الأمريكيين أن تأثير الدين يتزايد وأن هذا أمر جيد، وبهذا يعبر 57% من البالغين في الولايات المتحدة عن وجهة نظر إيجابية حول تأثير الدين على الحياة الأمريكية.

ووفق الاستطلاع يشعر الأمريكيون المتدينون بشكل متزايد بأن معتقداتهم تتعارض مع الثقافة الأمريكية، فقد وجد الاستطلاع أن 48% من جميع البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن هناك "قدرًا كبيرًا" أو "بعض" الصراع بين معتقداتهم الدينية والثقافة الأمريكية السائدة، مقارنة بـ42% في عام 2020.

فيما قال 72% من الأمريكيين غير المتدينين إن المسيحيين المحافظين ذهبوا بعيدًا في محاولة السيطرة على الدين في الحكومة والمدارس العامة، كما شعر حوالي 63% من المسيحيين بالشيء نفسه تجاه الليبراليين العلمانيين.

ووفق "فوكس نيوز"، وجد استطلاع أجري في يناير 2024 أن أربعة من كل عشرة بالغين أمريكيين قالوا إنهم أصبحوا أكثر روحانية في حياتهم، وعلى النقيض من ذلك، قال واحد فقط من كل أربعة أمريكيين إنه أصبح أكثر تدينًا.

وفقًا لتقرير مركز بيو لعام 2022، تم تعريف ما يصل إلى 90% من البالغين والأطفال الأمريكيين على أنهم مسيحيون في أوائل التسعينيات، وانخفضت هذه النسبة إلى 64% فقط من الأمريكيين الذين قالوا الشيء نفسه في عام 2020.

المسيحية تتحول لأقلية دينية في الولايات المتحدة

وتوقع مركز بيو أنه إذا استمر هذا الاتجاه وتسارع مع المسيحيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا في الولايات المتحدة، فقد تصبح المسيحية ديانة أقلية بحلول عام 2045.

وكشف استطلاع بيو الأخير في مارس 2024 أيضًا عن شعور الأمريكيين تجاه إيمان المرشحين الرئاسيين الرئيسيين، فقد وجد الاستطلاع أن 13% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس جو بايدن متدين للغاية، بينما قال 4% فقط الشيء نفسه عن الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه، قال غالبية مؤيدي ترامب في الاستطلاع إن ترامب يؤيد "كثيرًا" أو "قليلًا" معتقدات دينية مشابهة لمعتقداتهم.