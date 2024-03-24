البيت الأبيض منددا بهجمات موسكو: "داعش" عدو إرهابى مشترك

ندد البيت الأبيض بالهجمات التي شهدتها العاصمة الروسية، موسكو أمس، مشددة على أن تنظيم "داعش" يشكل عدوا إرهابيا مشتركا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إن "الولايات المتحدة تندد بشدة الهجوم الشنيع في موسكو، ونتقدم بأحر تعازينا لمن فقدوا أحباءهم وأولئك الذين أصيبوا أو تأثروا بهذه الهجمات غير المعقول بحق المدنيين".

وشددت على أن تنظيم "داعش" عدو إرهابي مشترك علينا دحره في كل مكان".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد ذكر سابقا أن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي شنه مسلحون بالقرب من موسكو، الجمعة، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا وإصابة عشرات آخرين.