الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنفوجراف

رسائل جوتيريش من القاهرة| معبر رفح مفتوح طوال الوقت.. ومصر ركيزة الاستقرار

السيسي وجوتيريش
السيسي وجوتيريش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأحد، عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي في دعم الاستقرار بالمنطقة، مشيدا بالجهود المصرية لدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة أمس زيارة إلى معبر رفح البري مطالبا بإدخال المساعدات المتكدسة بآلاف الأطنان إلى قطاع غزة، والتي يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخولها لمساعدة المدنيين.

لا يتوفر وصف.


وأشاد "جوتيريش" بحرص مصر على فتح منفذ رفح طوال الوقت، مؤكدًا قيام مصر بجهد ضخم لتوصيل المساعدات إلى غزة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل لإزالة العقبات أمام إغاثة غزة، كما طالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة.

txt

بدون مواءمات.. شكري يشيد بزيارة جوتيريش لمعبر رفح ووضوح خطابه

تفاصيل لقاء السيسي وجوتيريش

هذا واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، و"فيليب لازاريني" مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، و"إلينا بانوفا" المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر.

وصرح المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.

وقد ثمن الرئيس السيسي في هذا الصدد مواقف السكرتير العام من الأزمة الجارية، وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، مؤكدًا ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في ذلك الصدد، ومشددًا على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيما يعد عقابًا جماعيًا للفلسطينيين الأبرياء.

من جانبه، أعرب السكرتير العام عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار، مشيدًا بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحًا بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى زيارته أمس إلى المعبر، ومثنيًا في هذا الإطار على ما لمسه من جهد مصري ضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة، على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية، معيدًا التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تطابقًا في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، كما شدد السيد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش مصر قطاع غزة الجهود المصرية تفاصيل لقاء السيسي وجوتيريش

الأكثر قراءة

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

توقعات مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 14 | هل يقتل شبح شيماء سيف الكبير ؟

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعرقل المساعي الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضي

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس