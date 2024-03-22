الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

أمريكا تتتهم "آبل" بتهمة احتكار الهواتف الذكية.. ما القصة؟

شركة ابل
شركة ابل

عقب ما يقارب من الـ19 يوما، تواجه شركة آبل، مشاكل وقضايا جديدة بعدما فرض منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة تجاوز المليار والنصف يورو، ولكن المواجهة هذه المرة مع وزارة العدل الأمريكية و15 ولاية أخرى.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية و15 ولاية رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل، متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية، بزعم أنها استخدمت الطلب القوي على هاتفها “آيفون” ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها، والإضرار بالمنافسين الأصغر.

txt

"أبل" تعد بـ"طفرة" فى تبنى الذكاء الاصطناعى بمنتجاتها

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند: "ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار، وإذا تركت بلا حساب، فستواصل أبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية".

من جهتها، اتهمت واشنطن العاصمة آبل باستخدام نفوذها في السوق لجني مزيد من المال من المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار.

كما اتهمت آبل بالاحتكار غير المشروع للهواتف الذكية، عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين، وحجب حق الوصول الضروري عنهم.

يجدر الإشارة إلى أن سهم آبل انخفض في عمليات التداول بنسبة ثلاثة بالمئة.

txt

"وول ستريت" تغلق منخفضة متأثرة بتراجع أبل

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة علي ابل قدرها 1.84 مليار يورو

وفي الرابع من مارس الماضي، فرض منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة على آبل قدرها 1.84 مليار يورو بسبب قواعد متجرها للتطبيقات، وقيل لها إنها لا تستطيع منع خدمات الموسيقى من إعلان صفقات اشتراك رخيصة خارج متجر آب ستور.

وذكرت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان لها، أن تحقيقها وجد أن الشركة تمنع مطوري تطبيقات بث الموسيقى إبلاغ مستخدمي iOS بطريقة كاملة عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والرخيصة المتوفرة خارج المتجر، بالإضافة إلى منع تعليمات الاشتراك في مثل هذه العروض.

ومن جهتها، قالت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي المسؤول عن سياسة المنافسة، أساءت آبل على مدى عقد من الزمن استغلال موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى من خلال متجرها للتطبيقات، وفعلت ذلك من خلال منع المطورين إبلاغ المستهلكين بخدمات الموسيقى البديلة والرخيصة المتاحة خارج نظام آبل البيئي، وهذا التصرف غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، لذلك فرضنا غرامة على الشركة”.

وأضافت المفوضية الأوروبية، أنها أخذت في الحسبان مدة الانتهاك وخطورته عند تحديد الغرامة، بالإضافة إلى إجمالي مبيعات آبل ورأسمالها السوقي، مع الأخذ في الحسبان أيضًا المعلومات غير الصحيحة التي قدمتها الشركة أثناء الإجراء الإداري.

يجدر الإشارة إلى أن تاريخ تحقيق الاتحاد الأوروبي يعود إلى عام 2020 وأعلن بعد أن قدمت سبوتيفاي شكوى احتكار بخصوص ما يسمى بضريبة آبل.

وبالإضافة إلى الشكوى من العمولة البالغ قدرها 30 %، اعترضت سبوتيفاي على قواعد متجر التطبيقات التي قالت إنها تقيد التواصل مع العملاء وتحد من قدرتها على تسويق الصفقات والترويج لها.

وركز تحقيق اللجنة بمرور الوقت على قواعد متجر التطبيقات التي تمنع المطورين إخبار المستخدمين عن بدائل خيارات الدفع الخاصة بشركة آبل.

أبل الاتحاد الأوروبي العدل الامريكية شركة ابل الهواتف الذكية

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. كواليس الاستعداد لمباراة مصر مع نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر الدولية

عاجل.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

اعتماد التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟