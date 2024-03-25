الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بسبب المهاجرين.. مخاوف أمريكية من استهداف تنظيم "داعش - خراسان" الولايات المتحدة

ماركو روبيو
ماركو روبيو

حذر السيناتور الأمريكي ماركو روبيو، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، الأحد من أن تنظيم "داعش – خراسان" الإرهابي قد يحاولون استغلال الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لشن هجوم على الأمريكيين مثل الهجوم المميت الذي نفذته المجموعة في موسكو يوم الجمعة وأسفر عن مقتل أكثر من 140 شخص وإصابة العشرات.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقرير لها اليوم أن تحذيرات ماركو روبيو جاءت نظرًا لأن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة أصبحت قضية متزايدة بالنسبة للناخبين، في ظل استمرار تدفق المهاجرين.

وقال روبيو، نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، خلال ظهوره على برنامج "هذا الأسبوع" على قناة  ABC الأمريكية، إن الأمريكيين "يجب أن يكونوا قلقين للغاية" بشأن التهديد المحتمل الذي يشكله تنظيم "داعش - خراسان" بعد أن أكد له مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أن الجماعة الإرهابية لديها شبكة الاتجار بالبشر الخاصة بها.

وتابع روبيو: "أعتقد أن المنطق السليم يخبرك أنه إذا كانوا يديرون شبكة تهريب للبشر، فمن المؤكد أنهم سيستخدمونها لنقل العملاء إلى الولايات المتحدة،  لذلك أنا لا أدعي أن هناك تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة، لكنني أقول إن الوضع الحدودي ووجود تلك الشبكة يشكلان تهديدًا للولايات المتحدة".

حداد وطني في روسيا

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، يوم حداد وطني على أرواح ضحايا هجوم موسكو الإرهابي.

وتعهد بوتين بمعاقبة الجناة وأعرب عن تعازيه لمن فقدوا ذويهم، قائلًا: "البلد كله، وشعبنا كله".

ويعد هذا الهجوم هو الأكثر دموية في روسيا منذ عقدين، وجاء الهجوم المميت بعد أسبوع واحد فقط من حصول بوتين على فترة رئاسية خامسة.

وبدأت إجراءات تحديد هوية القتلى في الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس، حسبما ذكرت وزارة الصحة في المدينة، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان نشر على الإنترنت إنه تم التعرف على 62 جثة حتى الآن، مضيفة أنه "بالنسبة للضحايا المتبقين، يتم إجراء الفحوصات الجينية لتحديد هوياتهم". وأضاف البيان أن التحقيق في مسرح الجريمة مستمر.

داعش – خراسان داعش موسكو ماركو روبيو الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الولايات المتحدة

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