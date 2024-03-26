الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

انهيار جسر رئيسى فى بالتيمور الأمريكية جراء اصطدام سفينة.. والبحث عن مفقودين

انهير جسر فرانسيس
انهير جسر فرانسيس سكوت كي

تعرض جسر رئيسي في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، للانهيار صباح اليوم بعد أن اصطدمت به سفينة حاويات، ما أسفر عن سقوط عدة مركبات وسيارات في النهر الذي يمر من فوقه الجسر.

 وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية يبحث رجال الإنقاذ عن سبعة أشخاص على الأقل سقطوا في الماء.

ويبدو أن السفينة اصطدمت بأحد دعامات جسر فرانسيس سكوت كي، ما تسبب في تفكك أجزاء من الجسر وغرقها في المياه، كما اشتعلت النيران في السفينة التي صدمت الجسر وأخذت في الغرق.

txt

عاجل.. مقتل وإصابة 6 أشخاص فى إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

تفاصيل انهيار جسر فرانسيس سكوت كى فى بالتيمور

ويمتد الجسر، الذي تم افتتاحه عام 1977، على نهر باتابسكو، وهو شريان حيوي يعد إلى جانب ميناء بالتيمور مركزًا للشحن على الساحل الشرقي.

وقال كيفن كارترايت، مدير الاتصالات في إدارة الإطفاء في بالتيمور، لوكالة أسوشيتد برس: “إنها حالة طوارئ رهيبة، وتركيزنا الآن هو محاولة إنقاذ هؤلاء الأشخاص واستعادتهم."

وأضاف أن بعض البضائع بدت وكأنها تتدلى من الجسر فقد سقط العديد من البضائع من الشاحنات التي كانت تمر عبر الجسر.

وقال كارترايت إن المستجيبين للطوارئ يبحثون عن سبعة أشخاص على الأقل يعتقد أنهم في المياه، رغم أنه قال إنه من السابق لأوانه معرفة عدد الأشخاص المتضررين، ووصف الانهيار بأنه "حدث متطور للإصابات الجماعية".

وقال إن الوكالات تلقت 911 مكالمة حوالي الساعة 1:30 صباحًا تفيد بأن سفينة غادرت بالتيمور اصطدمت بعمود على الجسر وكانت هناك عدة مركبات على الجسر في ذلك الوقت، بما في ذلك شاحنة بمقطورة.

من جهته نشر العمدة براندون إم سكوت والمدير التنفيذي لمقاطعة بالتيمور جوني أولزويسكي جونيور أن موظفي الطوارئ استجابوا للبلاغ وأن جهود الإنقاذ جارية.

هذا وأغلقت جميع الممرات كلا الاتجاهين بسبب الحادث الذي وقع على الجسر، كما يتم تحويل حركة المرور وذلك بحسب هيئة النقل بولاية ماريلاند.

مدينة بالتيمور ولاية ميريلاند جسر سفينة حاويات أسوشيتيد برس جسر فرانسيس سكوت كي

مواد متعلقة

عاجل| علاقة بايدن وبيبى.. هل تغيّر الموقف الأمريكى تجاه إسرائيل؟

وقود ليبيا المهرب يؤجج الحرب فى السودان.. ومساعٍ حكومية لوقفه

الاتحاد الأوروبي يواجه هيمنة شركات آبل وجوجل وميتا بقانون الخدمات الرقمية

كمال كرار لـ الدستور: تدفق العناصر الأجنبية على السودان يهدد هوية الدولة

بسبب المهاجرين.. مخاوف أمريكية من استهداف تنظيم "داعش - خراسان" الولايات المتحدة

استطلاع رأى يظهر تراجع دور الدين فى الولايات المتحدة داخل أوساط الشباب

رسائل جوتيريش من القاهرة| معبر رفح مفتوح طوال الوقت.. ومصر ركيزة الاستقرار

"داعش- خراسان".. عدو فلاديمير بوتين الجديد الذى يهدد روسيا

الأكثر قراءة

عاجل| "المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

عاجل| علاقة بايدن وبيبى.. هل تغيّر الموقف الأمريكى تجاه إسرائيل؟

آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت وموعد نقله إلى القاهرة

يحييه تامر حسنى.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين حفل كأس عاصمة مصر

وزير التعليم ينعى وفاة نائبه الدكتور محمد مجاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يستقبل قرار مجلس الأمن بـ"عشرات الغارات الجوية"

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟