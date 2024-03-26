انهيار جسر رئيسى فى بالتيمور الأمريكية جراء اصطدام سفينة.. والبحث عن مفقودين

تعرض جسر رئيسي في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، للانهيار صباح اليوم بعد أن اصطدمت به سفينة حاويات، ما أسفر عن سقوط عدة مركبات وسيارات في النهر الذي يمر من فوقه الجسر.

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية يبحث رجال الإنقاذ عن سبعة أشخاص على الأقل سقطوا في الماء.

ويبدو أن السفينة اصطدمت بأحد دعامات جسر فرانسيس سكوت كي، ما تسبب في تفكك أجزاء من الجسر وغرقها في المياه، كما اشتعلت النيران في السفينة التي صدمت الجسر وأخذت في الغرق.

تفاصيل انهيار جسر فرانسيس سكوت كى فى بالتيمور

ويمتد الجسر، الذي تم افتتاحه عام 1977، على نهر باتابسكو، وهو شريان حيوي يعد إلى جانب ميناء بالتيمور مركزًا للشحن على الساحل الشرقي.

وقال كيفن كارترايت، مدير الاتصالات في إدارة الإطفاء في بالتيمور، لوكالة أسوشيتد برس: “إنها حالة طوارئ رهيبة، وتركيزنا الآن هو محاولة إنقاذ هؤلاء الأشخاص واستعادتهم."

وأضاف أن بعض البضائع بدت وكأنها تتدلى من الجسر فقد سقط العديد من البضائع من الشاحنات التي كانت تمر عبر الجسر.

وقال كارترايت إن المستجيبين للطوارئ يبحثون عن سبعة أشخاص على الأقل يعتقد أنهم في المياه، رغم أنه قال إنه من السابق لأوانه معرفة عدد الأشخاص المتضررين، ووصف الانهيار بأنه "حدث متطور للإصابات الجماعية".

وقال إن الوكالات تلقت 911 مكالمة حوالي الساعة 1:30 صباحًا تفيد بأن سفينة غادرت بالتيمور اصطدمت بعمود على الجسر وكانت هناك عدة مركبات على الجسر في ذلك الوقت، بما في ذلك شاحنة بمقطورة.

من جهته نشر العمدة براندون إم سكوت والمدير التنفيذي لمقاطعة بالتيمور جوني أولزويسكي جونيور أن موظفي الطوارئ استجابوا للبلاغ وأن جهود الإنقاذ جارية.

هذا وأغلقت جميع الممرات كلا الاتجاهين بسبب الحادث الذي وقع على الجسر، كما يتم تحويل حركة المرور وذلك بحسب هيئة النقل بولاية ماريلاند.