الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. مقتل وإصابة 6 أشخاص فى إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون، أحدهم ضابط شرطة، في إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس قسم شرطة مدينة إنديانابوليس كريستوفر بيلي قوله خلال مؤتمر صحفي، إن ضابطي شرطة يرتديان الزي الرسمي الكامل كانا يعملان خارج ساعات العمل في حانة عندما حدث اضطراب في ساحة انتظار السيارات خارج الحانة في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي/0530 بتوقيت جرينتش/".

ووفقا لقناة "فوكس 32" المحلية فقد تبادل الضابطان إطلاق النار مع أحد المشتبه بهم، وأصيب ضابط في أعلى الفخذ لكن من المتوقع أن يتعافى.

وهرع أفراد شرطة إضافيون إلى موقع الحادث ووجدوا أربعة ضحايا آخرين في ساحة انتظار السيارات جرحى بإصابات لا تهدد حياتهم. وتم العثور على سلاح ناري في موقف السيارات.

وبعد وقت قصير من إطلاق النار، وصل رجل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج من إصابات ناجمة عن طلقات نارية. ثم أعلن وفاته. وتشتبه الشرطة في أنه كان على صلة بحادث إطلاق النار.

وشرعت الشرطة بالتحقيق في الحادث.

الأكثر قراءة

عاجل.. حزب الله يعلن شن 8 هجمات عسكرية على مواقع إسرائيلية خطيرة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

عاجل.. تفاصيل لقاء شيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة

عاجل.. بعد هجوم موسكو.. فرنسا ترفع التحذير "الإرهابى" لأعلى مستوى

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن خبرًا سارًا بشأن أسعار السلع فى الأيام المقبلة

بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الله يعلن استهداف مبنى تموضع جنود الاحتلال بمستعمرة المطلة شمال فلسطين

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ