CNN: إدارة بايدن تستعد للموافقة على صفقة بقيمة 18 مليار دولار لدعم إسرائيل

أفادت شبكة "سي إن إن الأمريكية"، اليوم الإثنين، باقتراب إدارة بايدن من الموافقة على بيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-15 لإسرائيل، في صفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الصفقة، التي ستكون بمثابة أكبر مبيعات عسكرية أجنبية أمريكية لإسرائيل منذ أن دخلت البلاد في الحرب مع حماس في 7 أكتوبر، تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن تقوم فيه الإدارة أيضًا بإخطار الكونجرس قريبًا ببيع جديد كبير من الذخائر الموجهة بدقة إلى إسرائيل.

مدى استمرار الولايات المتحدة في دعم اسرائيل

وبحسب التقرير تؤكد المبيعات الجديدة لبعض الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورًا مدى استمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل عسكريًا، حتى في الوقت الذي ينتقد فيه مسئولو إدارة بايدن العمليات الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني منذ أكتوبر، وفقا لتقرير غزة وزارة الصحة.

ومن المرجح أن تكون عملية البيع محل نقاش ساخن في الكونجرس، خاصة من قبل أعضاء حزب الرئيس.

ووفقاً لتقرير شبكة "سي إن إن"، فقد تعرضت مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل لتدقيق مكثف في الأشهر الأخيرة، ودعا المشرعون الديمقراطيون إلى تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى تسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتفعل المزيد لحماية المدنيين هناك.

منذ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، قامت الولايات المتحدة بأكثر من 100 عملية بيع عسكرية أجنبية لإسرائيل، وقد وقع معظمها تحت المبلغ المحدد بالدولار الذي يتطلب إخطار الكونجرس، حسبما قال مسئول مطلع على الأمر لشبكة سي إن إن سابقًا.