الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

CNN: إدارة بايدن تستعد للموافقة على صفقة بقيمة 18 مليار دولار لدعم إسرائيل

امريكا واسرائيل
امريكا واسرائيل

أفادت شبكة "سي إن إن الأمريكية"، اليوم الإثنين، باقتراب إدارة بايدن من الموافقة على بيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-15 لإسرائيل، في صفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الصفقة، التي ستكون بمثابة أكبر مبيعات عسكرية أجنبية أمريكية لإسرائيل منذ أن دخلت البلاد في الحرب مع حماس في 7 أكتوبر، تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن تقوم فيه الإدارة أيضًا بإخطار الكونجرس قريبًا ببيع جديد كبير من الذخائر الموجهة بدقة إلى إسرائيل.

مدى استمرار الولايات المتحدة في دعم اسرائيل 

 

txt

استهدفته إسرائيل بالقنصلية الإيرانية.. من هو العميد محمد رضا زاهدي؟

وبحسب التقرير تؤكد المبيعات الجديدة لبعض الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورًا مدى استمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل عسكريًا، حتى في الوقت الذي ينتقد فيه مسئولو إدارة بايدن العمليات الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني منذ أكتوبر، وفقا لتقرير غزة وزارة الصحة.

ومن المرجح أن تكون عملية البيع محل نقاش ساخن في الكونجرس، خاصة من قبل أعضاء حزب الرئيس. 

ووفقاً لتقرير شبكة "سي إن إن"، فقد تعرضت مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل لتدقيق مكثف في الأشهر الأخيرة، ودعا المشرعون الديمقراطيون إلى تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى تسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتفعل المزيد لحماية المدنيين هناك.

منذ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، قامت الولايات المتحدة بأكثر من 100 عملية بيع عسكرية أجنبية لإسرائيل، وقد وقع معظمها تحت المبلغ المحدد بالدولار الذي يتطلب إخطار الكونجرس، حسبما قال مسئول مطلع على الأمر لشبكة سي إن إن سابقًا.

إدارة بايدن 50 طائرة مقاتلة أمريكية بيع مايصل الى 50 طائرة إسرائيل الدعم الامريكي لإسرائيل

الأكثر قراءة

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

اليمين الدستورية.. 27 كلمة ترسم مستقبل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة في غزة غير مقبول على الإطلاق

أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفى المطبخ العالمى

الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة فى غزة