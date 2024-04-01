الإثنين 01 أبريل 2024
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عالم

استهدفته إسرائيل بالقنصلية الإيرانية.. من هو العميد محمد رضا زاهدي؟

محمد رضا زاهدي
محمد رضا زاهدي

أعلنت إيران، الإثنين، مقتل عدد من الدبلوماسيين الذين خدموا لفترة طويلة، إلى جانب العميد محمد رضا زاهدي في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، ومن بينهم نائبه سردار حاج رحيمي.

واضاف البيان: أدت الضربة التي وقعت بعد ظهر يوم الاثنين إلى إزاحة شخصية رئيسية في الإرث العسكري الإيراني.

من هو قائد الحرس الثوري الايراني محمد زاهدي؟

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القصة الكاملة لقصف القنصلية الايرانية بغارة جوية إسرائيلية في سوريا

 - قُتل قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية على مبنى قنصلية البلاد في دمشق، سوريا، وفقًا لمسؤولين إيرانيين ووسائل إعلام تابعة للدولة، والتي ألقت باللوم على إسرائيل في الهجوم.

- كان قائد فيلق القدس الإيراني محمد رضا زاهدي من بين القتلى في الحادث الذي وقع يوم الاثنين، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.

- وكان زاهدي يتولى قيادة وحدات من فيلق القدس ــ المخابرات الخارجية السرية للحرس الثوري والجناح شبه العسكري ــ في لبنان وسوريا، وكان من الممكن أن يكون شخصية حاسمة في علاقة طهران مع حزب الله والرئيس السوري بشار الأسد.

- وكان زاهدي في قلب عملية إمداد حزب الله بالصواريخ الإيرانية الصنع، وقد فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات منذ عام 2010.

- شغل في السابق، منصب قائد القوات الجوية والبرية الإيرانية، كما لعب دورًا في سحق الاحتجاجات الإيرانية في عام 2019.

- قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، ونائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني.

- يعرف زاهدي أيضا باسم "حسن مهدوي"، وهو قائد "قوات 2000" التابعة لـ "مكتب مساعدات لبنان" (2250) في دمشق".

- يبلغ من العمر 79 عاما، تولى قيادة قوات الحرس الثوري في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات

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