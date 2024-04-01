الرئيس السيسي في عمان.. مباحثات لقيادة الجهود العربية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن، الاثنين، للقاء الملك عبد الله الثاني، وبحث التطورات في قطاع غزة، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن مباحثات الرئيس السيسي والملك عبد الله ستسلط الضوء على جهود وقف إطلاق النار في غزة وتكثيف عبور المساعدات الإنسانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ ستة أشهر على الرغم من اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخراً لقرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.

وأدت الحرب في غزة إلى استشهاد أكثر من 32.500 فلسطيني وإصابة أكثر من 75.000 آخرين، كما دمرت الحرب غالبية المنازل والبنية التحتية في القطاع وتركت شريحة كبيرة من السكان على حافة المجاعة.



جهود وقف اطلاق النار في غزة

وفي مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة يوم السبت، دعا وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وشددوا على الحاجة الماسة لتنفيذ حل الدولتين باعتباره الطريق إلى السلام الإقليمي الدائم.

كما أكد وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات دون عوائق لأكثر من مليوني شخص في القطاع، مشددا على أن المجتمع الدولي يواصل تطبيق معايير غير عادلة عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن لقاءهم يعكس الموقف الحالي للمجتمع الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاردن بشأن غزة

كما انه مع الزيارة الرسمية التي يقوم الرئيس السيسي للأردن للقاء الملك الأردني، عبد الله الثاني بن الحسين، هناك عدد من المحددات والرسائل الإعلامية ، والتي من بينها التأكيد أن العلاقات بين مصر والأردن استراتيجية على كافة المستويات، وأنه منذ بدء أزمة غزة الجارية واستمرار العدوان الإسرائيلي، لم يتوقف التنسيق والتعاون وتوحيد الرؤى والمواقف بين مصر والأردن، في مسعى دؤوب لوقف اطلاق النار وادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان غزة في كل مناطق القطاع لمواجهة عملية التجويع والعقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد أكثر من ٢ مليون فلسطيني.

جاء في ظل قيادة البلدين الجهود العربية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، والتحذير من خطوره استمرار الحرب على الأمن الإقليمي والدولي.