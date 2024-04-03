صحف القاهرة: مصر صامدة فى وجه التحديات وتسير بثقة نحو المستقبل

تصدر أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء.

ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى، أمس، اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أعقب أداء اليمين الدستورية بإلقاء بيان للأمة حدد خلاله أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، استجابة لقيام الشعب بتكليفه بمواصلة قيادة مسيرة الوطن العظيم، مشيرة إلى أنها جاءت على النحو التالي:

على صعيد علاقات مصر الخارجية

أولوية حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

على الصعيد السياسي

1- استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها.

2- تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية.

3- تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

4- تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية، من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا، وكذا مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات، الرامية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.

5- دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة «حياة كريمة».

6-الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج «سكن لكل المصريين»، الذي يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.

رفع علم مصر على أطول سارية في العالم

وفي ذات السياق، وتحت عنوان "الرئيس يرفع علم مصر على أطول سارية بالعالم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس السيسي رفع علم مصر على أطول سارية في العالم بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان برفقة الرئيس السيسي 6 أطفال (3) أولاد- 3 بنات يرتدون الزي الأبيض شاركوا الرئيس برفع العلم، وتزامن ذلك مع استعراض جوي مصغر، حيث زينت الطائرات سماء العاصمة الإدارية بدخانها الملون. وأطلقت المدفعية طلقات تحية واحتفالًا برفع علم مصر.. ثم صافح الرئيس السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان الفريق أسامة عسكر، وقادة القوات المسلحة.

وغادر موكب الرئيس السيسي ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة في ختام مراسم جلسة أداء اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية لفترة جديدة.

وتحت عنوان "أكبر طفرة لتطوير التعليم العالي في عهد الرئيس السيسي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن منظومة التعليم العالي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.

وأشار الدكتور محمد أيمن عاشور إلى أن الرئيس أولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي والبحث العلمي، إيمانًا منه بدورهما المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة، حيث أصبحت لدينا 109 جامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلًا من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالي: (28 جامعة حكومية بدلًا من 23 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة بدلًا من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وجامعتان باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تشرف عليها الوزارة)، بالإضافة إلى المعاهد، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية، بجانب 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت الوزير إلى زيادة عدد المستشفيات الجامعية ليصبح 125 مستشفى بدلًا من 88 مستشفى عام 2014، حيث تقدم 73 مستشفى خدمات طبية متعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية متخصصة.

ولفت إلى أن إجمالي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2023 /2024 نحو 99 مليارًا و638 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 75.1 مليار جنيه على ميزانية عام 2014، والتي بلغت 24.5 مليار جنيه.

وفي الشأن المحلي أيضًا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع توافر المنتجات البترولية للمواطنين قبل العيد"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التقى، أمس، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل، وكذا موقف توفير الاحتياجات البترولية، خاصة قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال اللقاء، أكد وزير البترول أن مصر تستهدف تحقيق استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة الغاز والبترول العام المالي المقبل، وتسعى لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مشيرًا إلى مواصلة أعمال البحث والاستكشاف من خلال عدة شركات عالمية كبرى تشارك قطاع البترول في تنفيذ برنامج طموح للبحث والاستكشاف للغاز في البحر المتوسط، وتقوم حاليًا هذه الشركات التي أكدت التزامها بخططها في مصر، بالعمل على حفر العديد من الآبار، كما أن مصر تعمل على رفع كفاءة الحقول القائمة، من خلال برامج حفر العديد من الآبار للحفاظ على معدلات الإنتاج، إضافة إلى ذلك وجود شركات عالمية عديدة ترغب في الدخول في شراكات للاستثمار بمصر، في ظل الفرص الواعدة، وهو ما ينبئ بتحقيق نجاحات قادمة.

تلبية احتياجات السوق المحلية

وأضاف الوزير أن برنامج البحث والاستكشاف المكثف يستهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية، للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة والتصدير.

وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "وزير قطاع الأعمال العام: طرح 39 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أعلن أنه تمت الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض لشركة مصر للحرير الصناعي في كفرالدوار لإقامة الخط الثالث من ألياف البولي إيستر، بعد إعادة إحياء الشركة من مخلفات علب البلاستيك.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، خلال حفل الإفطار الذي أقامته الوزارة، إن الشركة تمت إعادة تشغيلها بعد توقف 12 عامًا، وأن الإنتاج من ألياف البولي إيستر يتم توريدها للسوق المحلية والتصدير للخارج.

حضر من رؤساء الشركات القابضة المهندس محمد السعداوي رئيس القابضة المعدنية والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، وأشرف الخولي رئيس القابضة للأدوية، وهاني عثمان رئيس القابضة للتشييد. قال الوزير إن الحكومة ترحب بالاستثمار المحلي والأجنبي مع مصانع شركات قطاع الأعمال، وأن هناك 39 مشروعًا جديدًا مطروحًا للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص بأساليب مختلفة للمشاركة.

وقال الوزير إن المشروعات التي لا يقبل عليها القطاع الخاص سيتم تنفيذها بمعرفة الحكومة، وإن مشروعات قطاع الأعمال لا يمكن أن تكون عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

وشرح الوزير أنه من أمثلة هذه المشروعات مشروع رفع نسبة التركيز في خام الفوسفات من 18% إلى 33%، بتكاليف 400 مليون دولار، ويسهم فيه مستثمر هندي في شركة جديدة تسهم فيه شركة النصر للتعدين بنسبة 24%، وله أهمية كبيرة للاقتصاد القومي.

وقال إن بين هذه المشروعات المصنع الجديد لشركة مصر للألومنيوم في مجمع نجع حمادي بطاقة 310 آلاف طن باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، وبتمويل ذاتي، بالإضافة إلى مصنع جديد في شركة سيناء للمنجنيز لتصنيع شبكة المنجنيز وغيرها من المشروعات.

وفي الشأن الخارجي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الولايات المتحدة أبلغت إيران أمس، بأن لا علاقة لها بالهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، فيما توعدت إيران إسرائيل بالرد، واستدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها لإرسال "رسالة مهمة" إلى واشنطن باعتبارها "حامية "لإسرائيل. كما طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم.

وتحت عنوان "الاحتلال يقصف فريق إغاثة أجنبي"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية الأمريكية أعلنت عن مقتل 7 من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة أثناء مغادرة الفريق مستودعًا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن المنظمة غير الحكومية، والتي تتخذ مقرًا لها في واشنطن، أكدت- في بيان لها- أن القتلى السبع من أستراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزدوجة من أمريكا وكندا وفلسطين، وقررت المنظمة تعليق عملياتها في المنطقة.