محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلًا بالعيد" بشرم الشيخ

افتتح محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "أهلًا بالعيد"، خارج السوق القديم، بشرم الشيخ؛ لتوفير السلع الغذائية المخفضة واحتياجات ومستلزمات عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ أن المعرض امتداد لمعرض "أهلًا رمضان" الذي ظل قائمًا حتى الآن، ووجه بـ"النزول بالأسعار"، وإجراء نسب تخفيضات؛ لتكون في متناول المواطن البسيط، مع زيادة التنوع للمعروضات وزيادة العارضين، بهدف توفير احتياجات مواطني المدينة الخاصة بالعيد، إضافة إلى السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وشدد المحافظ على أن تكون جميع منتجات المعرض تخضع لرقابة من قبل مديرية التموين، ومباحث التموين، وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة؛ للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، موضحًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على مدار اليوم لتوفير كل ما يحتاج إليه المواطنين سواء كانت سلع غذائية، أو توفير الخدمات المختلفة.

وأشار إلى أن نسبة التخفيض في احتياجات عيد الفطر، من الملابس، تخطت الـ 30 %، بينما بلغت نسبة التخفيض في "الكعك" 40%، لتكون في مستوى الأسر الأكثر احتياجًا.

من جانبه، قال وكيل وزارة التموين إبراهيم الحارون، إن المعرض يضم مستلزمات العيد من: كعك، بسكويت، شوكولاتة، تمر، ملابس، أحذية، اكسسوارات، إضافة إلى السلع الغذائية، وجميعها بأسعار مخفضة.

وأكد أن المعرض مستمر حتى نهاية العيد، وتجرى متابعته يوميًا للتأكد من التزام التجار بنسب التخفيض، وجودة المنتجات المعروضة به.

رافق المحافظ خلال افتتاحه معرض "أهلا بالعيد": الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ومحمد شعير السكرتير المساعد، وإبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين، ورماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ ومحمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.