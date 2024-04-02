الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلًا بالعيد" بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلًا بالعيد بشرم الشيخ

افتتح محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "أهلًا بالعيد"، خارج السوق القديم، بشرم الشيخ؛ لتوفير السلع الغذائية المخفضة واحتياجات ومستلزمات عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ أن المعرض امتداد لمعرض "أهلًا رمضان" الذي ظل قائمًا حتى الآن، ووجه بـ"النزول بالأسعار"، وإجراء نسب تخفيضات؛ لتكون في متناول المواطن البسيط، مع زيادة التنوع للمعروضات وزيادة العارضين، بهدف توفير احتياجات مواطني المدينة الخاصة بالعيد، إضافة إلى السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وشدد المحافظ على أن تكون جميع منتجات المعرض تخضع لرقابة من قبل مديرية التموين، ومباحث التموين، وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة؛ للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، موضحًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على مدار اليوم لتوفير كل ما يحتاج إليه المواطنين سواء كانت سلع غذائية، أو توفير الخدمات المختلفة.

وأشار إلى أن نسبة التخفيض في احتياجات عيد الفطر، من الملابس، تخطت الـ 30 %، بينما بلغت نسبة التخفيض في "الكعك" 40%، لتكون في مستوى الأسر الأكثر احتياجًا.

من جانبه، قال وكيل وزارة التموين إبراهيم الحارون، إن المعرض يضم مستلزمات العيد من: كعك، بسكويت، شوكولاتة، تمر، ملابس، أحذية، اكسسوارات، إضافة إلى السلع الغذائية، وجميعها بأسعار مخفضة.

وأكد أن المعرض مستمر حتى نهاية العيد، وتجرى متابعته يوميًا للتأكد من التزام التجار بنسب التخفيض، وجودة المنتجات المعروضة به.

رافق المحافظ خلال افتتاحه معرض "أهلا بالعيد": الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ومحمد شعير السكرتير المساعد، وإبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين، ورماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ ومحمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.

محافظ جنوب سيناء معرض أهلا بالعيد عيد الفطر المبارك السلع الغذائية الاسواق

الأكثر قراءة

محافظ بورسعيد يلغي الإفطار الجماعي حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

النصر يهين موسيمانى بثُمانية فى شباك أبها بالدورى السعودى

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مسلسل المعلم الحلقة 23: شكوك حول وفاة قلاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق