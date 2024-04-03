الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الليلة.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظة الأربعاء الأسبوعية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يلقي  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظة الأربعاء الأسبوعية.

ومن المقرر أن تتم إذاعة العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يلقي البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية من كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويلقي قداسة البابا عظة الأربعاء في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة طوال الصوم الأربعيني المقدس، بدون حضور شعبي.

 

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبون ومريدون يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

 

البابا تواضروس الثاني عظه الأربعاء الأسبوعية كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي عظة الأربعاء

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