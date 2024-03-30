كنيسة القديس مرقس للكاثوليك تُنظم مؤتمرًا تكوينيًا للشباب

نظّمت كنيسة القديس مرقس للأقباط الكاثوليك بالناصريّة، الفيّوم، بمشاركة وحضور الأب سمعان صالح، راعي الكنيسة، مؤتمرا تكوينيًّا لشباب الكنيسة، وإعداد الخدّام، وذلك بالتعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدّراسات الكتابيّة.

وكان موضوع التّكوين عن سفر أيوب. وقام بالتكوين الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

جدير بالذكر أنه ترأس، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، صلوات درب الصليب، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

يأتي هذا في إطار الرياضة الفصيحة، التي تقيمها الكنيسة، تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، حيث شارك في الصلاة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة.

قام بخدمة تأملات درب الصليب، كورال أسرة القديس يوسف بالرعية، كما ألقى نيافة الأنبا توماس تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "المسيح حكمة الله".

وانتهت الصلوات بالبركة الرسولية الختامية من الأنبا توماس بالصليب المقدس

◄عيد القيامة

وتحتفل الكنائس بعيد القيامة المجيد لعام 2024، صباح الأحد 5 مايو 2024، على أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء سبت النور 4 مايو 2024، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يشارك في قداس عيد القيامة المجيد 2024 لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من النواب وكبار رجال الدولة.

وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد.

فيما يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد القيامة مساء 4 مايو 2024.