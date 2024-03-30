السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

كنيسة القديس مرقس للكاثوليك تُنظم مؤتمرًا تكوينيًا للشباب

كنيسة
كنيسة

نظّمت كنيسة القديس مرقس للأقباط الكاثوليك بالناصريّة، الفيّوم، بمشاركة وحضور الأب سمعان صالح، راعي الكنيسة، مؤتمرا تكوينيًّا لشباب الكنيسة، وإعداد الخدّام، وذلك بالتعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدّراسات الكتابيّة.

وكان موضوع التّكوين عن سفر أيوب. وقام بالتكوين الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

جدير بالذكر أنه ترأس، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، صلوات درب الصليب، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

يأتي هذا في إطار الرياضة الفصيحة، التي تقيمها الكنيسة، تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، حيث شارك في الصلاة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة.

قام بخدمة تأملات درب الصليب، كورال أسرة القديس يوسف بالرعية، كما ألقى نيافة الأنبا توماس تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "المسيح حكمة الله".

وانتهت الصلوات بالبركة الرسولية الختامية من الأنبا توماس بالصليب المقدس

◄عيد القيامة

وتحتفل الكنائس بعيد القيامة المجيد لعام 2024، صباح الأحد 5 مايو 2024، على أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء سبت النور 4 مايو 2024، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يشارك في قداس عيد القيامة المجيد 2024 لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من النواب وكبار رجال الدولة.

وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد.

فيما يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد القيامة مساء 4 مايو 2024.

كنيسة القديس مرقس للأقباط الكاثوليك دار القديس چيروم الانبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة

مواد متعلقة

المطران شامي يترأس قداس عيد البشارة بطنطا

بث مباشر لقداس سبت النور من كنيسة القيامة

إيبارشية البحر الأحمر تُعزز صفوفها بـ 9 كهنة و7 قمامصة

المطران عطاالله حنا: الاحتلال فشل فى تهجيرنا قسريًا

خميس الأسرار.. البابا فرنسيس يغسل أقدام 12 سجينة فى روما

صلب خلالها المسيح.. بطريرك اللاتين بالقدس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بكنيسة القيامة

التمكين ينير طريق فتيات المنيا.. لقاء السفيرة الأمريكية مع الهيئة الإنجيلية

الأنبا باسيليوس يستقبل المطران شيحان فى رياضة الصوم الأربعينى بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

الأكثر قراءة

الاحتلال الإسرائيلى يتلقى ضربة جديدة عبر لبنان

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

عاجل.. رئيس وزراء بولندا: أوروبا تدخل حقبة ما قبل الحرب والقارة ليست مستعدة

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته فى غزة ويواصل التصعيد بالضفة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 30-3-2024 في مصر

صندوق النقد يزف بشرى جديدة بشأن الاقتصاد المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته فى غزة ويواصل التصعيد بالضفة

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة