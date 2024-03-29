الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

صلب خلالها المسيح.. بطريرك اللاتين بالقدس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بكنيسة القيامة

بطريرك اللاتين
بطريرك اللاتين

ترأس غبطة  الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس اللاتين، اليوم صلاة الجمعة العظيمة من كنيسة القيامة بالقدس.

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وتحتفل الكنائس المارونية واللاتينية والروم الملكيين، اليوم بحلول يوم الجمعة العظيمة، وذلك وفقًا للتقويم الغربي.

 

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 الجمعة العظيمة 2024

 وهى الجمعة التي تسبق عيد القيامة المجيد أو عيد الفصح، وفى الديانة المسيحية، فإن تلك الجمعة هى التى شهدت صلب المسيح وتعذيبه.

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يسمى هذا اليوم بمسميات عديدة فهو الجمعة الحزينة أو جمعة الآلام أو "جمعة الصلبوت"، وتبدأ صلوات الكنائس من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً بلا توقف، ويرتدى الشمامسة الزى الحزين وهم يرددون الألحان الحزينة التي لها أصول مصرية قديمة.

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أقدس 12 ساعة مُتصلة

ويقضى الأقباط فى «الجمعة العظيمة»، أقدس 12 ساعة مُتصلة، وهي تذكر لكل ساعة حدثت في وقت صلب المسيح ومحاكمته ودفنه، وتتركز الصلوات على النبوات عن صلب المسيح في العهد القديم والمزامير، وتستمر صلوات الكنيسة طوال اليوم دون توقف.

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وتتشح الكنيسة بالقماش الأسود، في تقليد كنسي يرافق أسبوع الآلام، وينتهي اليوم بإقامة صلوات قداس "ليلة أبوغلمسيس" الذي يستمر في الساعة العاشرة من مساء الجمعة، ويستمر حتى فجر غدٍ السبت.

 زفة أيقونة الصلبوت

تختتم الكنيسة «الجمعة العظيمة» بـ«زفة أيقونة الصلبوت»، المُزينة بالورود على تلاوة ألحان كيرياليسون، ثم تلاوة لحن «غولغوثا» الجنائزى حزنًا على المسيح المصلوب، وذلك أثناء أداء مشهد تمثيلى لدفن صورة الصلبوت.

ويحمل الكاهن والشمامسة أيقونة الصلبوت "صورة للمسيح" والإنجيل والشموع والصلبان، ويطوفون الكنيسة إشارة لحمل جسد المسيح، مرتلين بالدفوف "كيرياليسون"، إشارة ليوسف ونيقوديموس اللذين أنزلا جسد المسيح عن الصليب، وحملاه بإجلال وذهبا به إلى القبر.

بعد الطواف بأيقونة الصلبوت، توضع صورة الدفن والصليب مع حنوط وورود إشارة للحياة في ستر أبيض، يثنى بعدها من جهاته الأربعة، وتوضع شمعدانات يمينًا ويسارًا إشارة إلى الملاكين واحد عند الرأس والآخر عند الرجلين، ويوضع ستر أبيض على المذبح، نضع فوقه صورة الدفن والصليب مع خمس فصوص مر + الحنوط والورود (إشارة للحياة) ثم نثني الستر الأبيض من جهاته الأربع.

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الكاردينال بييرباتيستا بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين الجمعة العظيمة كنيسة القيامة الجمعةالعظيمة الجمعة العظيمة 2024

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