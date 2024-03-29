الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يستقبل المطران شيحان في رياضة الصوم الأربعيني بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

استقبل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،  مساء أمس،  المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، في رياضة الصوم الأربعيني المقدس، المقامة بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، وذلك في الفترة من السابع والعشرين، وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

 تفاصيل اليوم الأول من الرياضة الفصيحة

شارك في الصلاة الأب أنطون فؤاد، والأب بولس شوقي، راعيا الكنيسة، وبدأ اليوم الأول من الرياضة الفصيحة بفقرة الترانيم الروحية، بقيادة كورال القديس يوسف بالكنيسة، ثم رحب الأنبا باسيليوس بسيادة المطران جورج شيحان، الذي ألقى تأملًا روحيًا للحاضرين حول "الصلاة".

مطران المنيا يترأس اجتماع خدمة يسوع السجين بالإيبارشية

وكان الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قد ترأس اجتماع خدمة يسوع السجين بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، حيث استمع صاحب النيافة إلى جميع الآراء، والتحديات، من قبل الخدام، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التفاني في الخدمة.

كذلك، ألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "البناء الروحي للخادم"، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بأسر أعضاء الخدمة، على كافة المستويات، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.
 يأتي هذا فيما تواصل الكنيسة الكاثوليكية بمصر الصوم الكبير، الذي بدأته في 18 مارس 2024، وينتهي في 4 مايو 2024، بقداس عيد القيامة المجيد.

وقال يوحنا زكريا نصرالله راعي كنيسة السيدة العذراء جزيرة الخزندارية – طهطا – سوهاج، إنه يطلق هذا الاسم على الصوم الأربعيني، وهو من أقدس الأصوام وأجلّها رتبته الكنيسة المقدسة تشبها بمعلمها الإلهي الذي صام أربعين يوما وأربعين ليلة، اشتراكا معه في خلوته في البرية بعد عماده.

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك لمطران جورج للأقباط الكاثوليك رئيس أساقفة إيبارشية القاهر رياضة الصوم

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