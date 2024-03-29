الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية بالتزامن مع الأسبوع الثالث للصوم الكبير

الانبا ديمتريوس
الانبا ديمتريوس

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الحالية، عددًا من الفعاليات بالتزامن مع الأسبوع الثالث للصوم الكبير 2024.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد في 5 مايو 2024، والذي يترأس الاحتفال البابا تواضروس الثاني، مساء 4 مايو 2024.

تدشين أواني خدمة في إيبارشية ملوي

 

وصلى نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، القداس الإلهي بكنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية)، وخلاله دشن عددًا من أواني الخدمة وكرسي كأس، و2 لوح مقدس، وشوريات، وعلبة حنوط، وعلب بخور، وحِق ذخيرة لمناولة المرضى وبشارة وأيقونات لخدمة المذابح بكنائس الإيبارشية.

 

"كورسات" متخصصة لتنمية المواهب بإيبارشية المعادي 


كما نظمت لجنة مهرجان النيروز الفني للتربية الكنسية بإيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام عددًا من الكورسات لمختلف المراحل العمرية من حضانة وحتى الخريجين، على مدار ثلاثة أسابيع في الڤيلا التابعة لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، وبلغ عدد المشاركين ١٥١ من أبناء الإيبارشية.

 نياحة كاهن فاضل من إيبارشية المنوفية


وأعلنت إيبارشية المنوفية للأقباط الأرثوذكس عن وفاة القمص ويصا باقي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا إبرآم بزاوية الناعورة بالمنوفية  عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 47 سنة.
سيم الأب المتنيح كاهنًا يوم 27 فبراير عام 1977، ونال رتبة القمصية في يونيو عام 1998
هذا وسيصلى نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية صلوات تجنيزه بكنيسته، الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة، عقب القداس الإلهي.
قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا بنيامين مطران إيبارشية المنوفية، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القمص ويصا باقي، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.
 

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