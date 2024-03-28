الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا نيقولا: الكنيسة الروسية ترد على الوثيقة الكاثوليكية بشأن مباركة الأزواج المثليين

الكنيسة الروسية
الكنيسة الروسية

قال الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، نشرت وثيقة ردًا على وثيقة الكنيسة الكاثوليكية المثيرة للجدل، والتي تتحدث عن إمكانية مباركة الأزواج المثليين.

وتابع: وثيقة الكنيسة الروسية، "حول الموقف الأرثوذكسي من الممارسة الجديدة لمباركة "الأزواج في الأوضاع غير النظامية والأزواج المثليين" في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية،" تم تطويرها من قبل اللجنة الكتابية واللاهوتية السينودسية، برئاسة نيافة المطران هيلاريون. (الفييف) من بودابست.

الأفكار الواردة في إعلان "Fiducia Supplicans" انحرافًا كبيرًا عن التعاليم الأخلاقية المسيحية

 وأوضح أنه وفقًا للوثيقة الجديدة، تمثل الأفكار الواردة في إعلان "Fiducia Supplicans" انحرافًا كبيرًا عن التعاليم الأخلاقية المسيحية وتتطلب تحليلًا لاهوتيًا، وبينما "تعلن الوثيقة الكاثوليكية الإخلاص للفهم المسيحي لسر الزواج وممارسة البركات، فإنها تفترض في الواقع خروجًا حادًا عن هذا الإخلاص.

"في سياق العمليات التي تجري في المجتمع المسيحي، يمكن اعتبار هذه الوثيقة بمثابة خطوة نحو الاعتراف الكامل من قبل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بـ "الزواج من نفس الجنس" كقاعدة، وهو ما حدث بالفعل في عدد من الدول" "الطوائف البروتستانتية"، تشير لجنة السينودس “إن جميع المؤمنين، بما في ذلك أولئك الذين لديهم تطلعات مثلية، يحتاجون إلى رعاية رعوية. ومع ذلك، يجب ألا تهدف هذه الرعاية الرعوية إلى إضفاء الشرعية على أسلوب حياة خاطئ، بل إلى شفاء روح المعاناة،” تنص وثيقة الكنيسة الروسية.

 الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ترى أنه من واجبها الرد على مثل هذه الابتكارات الجذرية 

وتخلص إلى:على الرغم من أن إعلان Fiducia Supplicans هو وثيقة داخلية للكنيسة الكاثوليكية، فإن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ترى أنه من واجبها الرد على مثل هذه الابتكارات الجذرية التي ترفض معايير الأخلاق المسيحية الموحى بها إلهيًا. الكنيسة، بالحب الأمومي والتنازل، التي تقبل كل خاطئ يطلب بركتها، لا يمكنها أن تبارك "الأزواج المثليين" بأي شكل من الأشكال، لأن هذا يعني موافقة الكنيسة الفعلية على اتحاد خاطئ بطبيعته.

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