رئيس أساقفة سبسطية: غزة تحتضر والعالم يكتفى بمشاهدة المذابح والتنكيل بأهلها

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم،: يبدو أننا أمام حرب تختلف عن الحروب السابقة تستعمل فيها أنماط جديدة من التنكيل وإبداع في العنصرية واستهداف شعبنا بكل الوسائل بما فيها سياسة التجويع الجماعي.



وتابع: غزة تحتضر والعالم يتفرج، والقرارات الأممية لا تطبق، أطفال غزة يعيشون الترويع ويشربون مياه ملوثة ويموتون جوعا.



وأوضح: المأساة الإنسانية في غزة تخطت كل الحدود، لذلك نناشد ونطالب مجددا بضرورة العمل على وقف الحرب رغم كل المعوقات والعثرات.



واستطرد: لقد بات مطلوبا بالدرجة الاولى أن تتوقف هذه الحرب التدميرية القذرة التي يدفع فاتورتها الأبرياء من المدنيين وخاصة الأطفال والنساء من أبناء شعبنا في القطاع.

وتابع: في الوقت الذي نقدر ونثمن مواقف الدول الصديقة الداعمة للحقوق الفلسطينية الشرعية فإننا نتسائل: ما فائدة القرارات إذا لم تطبق؟

وأجاب: القطاع الصحي ينهار وأنتشرت الامراض والأوبئة، لذا فإننا نناشد ونطالب كافة الجهات المعنية في عالمنا بضرورة أن تبذل الجهود المطلوبة من أجل وقف الحرب،مختتمًا: مشاهد الحرب محزنة وصورها مؤلمة، انها مأساة العصر، كان الله في عون أهلنا في غزة الذين يعيشون هذه الاوقات العصيبة.