الأربعاء 27 مارس 2024
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الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية: غزة تحتضر والعالم يكتفى بمشاهدة المذابح والتنكيل بأهلها

جريدة الدستور

قال  المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم،: يبدو أننا أمام حرب تختلف عن الحروب السابقة تستعمل فيها أنماط جديدة من التنكيل وإبداع في العنصرية واستهداف شعبنا بكل الوسائل بما فيها سياسة التجويع الجماعي.
 

وتابع: غزة تحتضر والعالم يتفرج، والقرارات الأممية لا تطبق، أطفال غزة يعيشون الترويع ويشربون مياه ملوثة ويموتون جوعا.
 

وأوضح: المأساة الإنسانية في غزة تخطت كل الحدود، لذلك نناشد ونطالب مجددا بضرورة العمل على وقف الحرب رغم كل المعوقات والعثرات.
 

واستطرد: لقد بات مطلوبا بالدرجة الاولى أن تتوقف هذه الحرب التدميرية القذرة التي يدفع فاتورتها الأبرياء من المدنيين وخاصة الأطفال والنساء من أبناء شعبنا في القطاع.

 

وتابع: في الوقت الذي نقدر ونثمن مواقف الدول الصديقة الداعمة للحقوق الفلسطينية الشرعية فإننا نتسائل: ما فائدة القرارات إذا لم تطبق؟

 

وأجاب: القطاع الصحي ينهار وأنتشرت الامراض والأوبئة، لذا فإننا نناشد ونطالب كافة الجهات المعنية في عالمنا بضرورة أن تبذل الجهود المطلوبة من أجل وقف الحرب،مختتمًا: مشاهد الحرب محزنة وصورها مؤلمة، انها مأساة العصر، كان الله في عون أهلنا في غزة الذين يعيشون هذه الاوقات العصيبة.

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس حرب غزة غزة

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