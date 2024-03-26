الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس قداس أحد الشعانين ببازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ

جريدة الدستور

 

احتفلت بازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ، بأحد الشعانين المجيد للجالية اللاتينة المحتفلة بعيد القيامة مع الكنيسة الجامعة باللغة الإيطالية، والإنجليزية، بالطقس اللاتيني.

ترأس قداسات السبت السادس من الصوم المقدس، وأحد الشعانين المجيد سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بمشاركة الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والشماس (الدياكون) أنطوان عياد، بالإضافة إلى أبناء الجنسيات المختلفة.

قداس الذكرى التاسعة عشر لانتقال الأب بطرس أيون

 

من جهه أخرى، أقيم قداس الذكرى التاسعة عشر لانتقال رسول المحبة، الأب بطرس أيون، بكنيسة الشهيد العظيم القديس مار  جرجس للأقباط الكاثوليك، بحجازة قبلي- قنا.

ترأس صلاة القداس الإلهي الأب ملاك ناجي، راعي الكنيسة، بمشاركة الأب ميشيل، بحضور الأخ ميشيل، والأخ أمير، والأخ روماني، والأخ عاموس، من رهبنة إخوة يسوع الصغار، حيث كانت كلمة العظة حول "المحبة وأعمال الرحمة"، كما تمت الإشارة إلى أعمال الأب المتنيح، من أجل خدمة عائلات، ورعية حجازة قبلي.

كذلك، نظمت رهبنة إخوة يسوع الصغار، لقاءً خاصًا، لأجل راحة نفس الأب بطرس أيون، تضمن ساعة سجود، وخبرات حياتية مع الأخ ميشيل، وإخوة يسوع الصغار، مع أبناء الرعية

جدير بالذكر أن “الأرثوذكسية”تحتفل بعيد البشارة في 7 أبريل 2024، وهو أحد الأعياد السنوية في الكنيسة، كونه أول الأعياد المسيحية.

وتقيم الكنائس القبطية صلوات القداسات الإلهية على مدار اليوم، لإتاحة أكبر قدر من الأفراد للمشاركة في  احتفالات عيد البشارة 2024

 

وعيد البشارة هو أصل الأعياد المسيحية وأولها، إذ يرمز إلى ذكرى تبشير السيدة العذراء بحبلها بالسيد المسيح ويسمى أول الأعياد لأنه لولا البشارة ما كان ميلاد المسيح وما كانت المسيحية.

وهو أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث ميلاد يسوع فلولا البشارة وحلول يسوع في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.

بازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ بأحد الشعانين د للجالية اللاتينة بعيد القيامة بالطقس اللاتيني

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