الأنبا مقار يترأس اجتماع مجمع كهنة مراكز الشرقية ومدينة العاشر

عقد مجمع كهنة مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، أمس، اجتماعه الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر، بحضور نيافة الأنبا مقار أسقف الإيبارشية.



وعقب القداس الإلهي التقى نيافته بالآباء الكهنة وأسرهم، ثم ألقى الأب القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بكليوباترا مصر الجديدة كلمة عن "العين البسيطة".



كما ناقش نيافة الأنبا مقار مع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.



تدشين كنيسة "العذراء وأبو سيفين" بكفر درويش بالفشن ورسامة شمامسة



على صعيد آخر، دشن نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا أمس، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين، بقرية كفر درويش التابع لمركز الفشن، بعد توسعتها وتجديدها.



وتم تدشين المذبح الرئيسى على أسم السيدة العذراء، ومذبح آخر على أسم الشهيد أبي سيفين والمذبح الثالث على أسم الأمير تاردس الشطبي.



وصلى نيافته عقب انتهاء التدشين قداس أحد التجربة (الأحد الثاني من الصوم الأربعيني المقدس) وخلاله رسم ١٢٠ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة برتبة أغنسطس.



رسامة شمامسة بإيبارشية بني سويف



كما صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها، القداس الإلهي صباح أمس، في الشهيد مار جرجس بقرية أبو صير مركز الواسطى التابعة للإيبارشية وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة شمامسة من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس.



وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، والذي بدأ في 11 مارس الجاري، ويستمر حتى 5 مايو 2024 بالاحتفال بعيد القيامة، إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء 4 مايو بقداس عيد القيامة المجيد.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية مساء 4 مايو 2024 صلوات القداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

فيما بدأت الكنيستان الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس الاثنين الصوم الكبير، والمعروف بصوم القيامة، والذي يستمر حتى عيد القيامة المجيد في ٥ مايو ٢٠٢٤.

وتقيم كنيسة الروم الأرثوذكس والكاثوليكية خلال فترة الصوم، القداسات الإلهية بمختلف كنائسها بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بصوم القيامة.