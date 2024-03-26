موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بالجمعة العظيمة 2024

يكثر البحث خلال الفترة الحالية، عن موعد احتفال الأقباط بالجمعة العظيمة، أو جمعة الصلبوت.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالجمعة العظيمة في 3 مايو 2024، وذلك بترؤس البابا تواضروس الثاني صلوات الجمعة العظيمة، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يُحيى الأقباط خلال هذا اليوم ذكرى صلب السيد المسيح، الذين يقضون فيها 12 ساعة صلوات متصلة في الكنيسة، من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، دون أي توقف.

وتضع الكنيسة عددًا من الطقوس وفقًا للترتيب الكنسي وهى باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر والثانية عشر، وتتوزع على هذه الساعات الست، أحداث هذا اليوم العظيم، والذي يعد من أبرزها حدثا صلب السيد المسيح وموته.



تتضمن كل ساعة: قراءات من أسفار العهد القديم ومزمور يُتلى بلحنٍ شجى وهو اللحن المسمى بـ "الإدريبي" ونصوص من الأناجيل الأربعة تسرد الأحداث المتعلقة بالساعة إلى جانب العديد من الألحان القبطية واليونانية المعبرة التى تدفع الإنسان إلى التأمل فى العمل الإلهى المفعم بالحب والبذل والذي تركز عليه الكنيسة فى هذا اليوم بل وفى كل صلواتها على مدار السنة.

الجمعة العظيمة تعرف بعدة أسماء أخرى أشهرها جمعة الآلام هو يوم احتفال دينى بارز في المسيحية وعطلة رسمية فى معظم دول العالم، يتم من خلاله استذكار صلب المسيح وموته في الجلجثة ودفنه، وتعتبر جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة وتكون فى يوم الجمعة السابقة له، وتتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

وتعتبر جمعة الآلام يوم صيام إلزامي في مختلف الطوائف والكنائس المسيحية، يتم الانقطاع فيها عن الطعام والشراب في الكنيسة الكاثوليكية من منتصف ليل الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة أو حتى السادسة من مساء الجمعة، كما في الكنيسة القبطية والبيزنطية، وتكون الوجبات اللاحقة نباتيّة وغير مطبوخة وغير محلاة.