الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بالجمعة العظيمة 2024

جريدة الدستور

يكثر البحث خلال الفترة الحالية، عن موعد احتفال الأقباط بالجمعة العظيمة، أو جمعة الصلبوت.

 تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالجمعة العظيمة في 3 مايو 2024، وذلك بترؤس البابا تواضروس الثاني صلوات الجمعة العظيمة، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يُحيى الأقباط خلال هذا اليوم ذكرى صلب السيد المسيح، الذين يقضون فيها 12 ساعة صلوات متصلة في الكنيسة، من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، دون أي توقف.

وتضع الكنيسة عددًا من الطقوس وفقًا للترتيب الكنسي وهى باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر والثانية عشر، وتتوزع على هذه الساعات الست، أحداث هذا اليوم العظيم، والذي يعد من أبرزها حدثا صلب السيد المسيح وموته.


تتضمن كل ساعة: قراءات من أسفار العهد القديم ومزمور يُتلى بلحنٍ شجى وهو اللحن المسمى بـ "الإدريبي" ونصوص من الأناجيل الأربعة تسرد الأحداث المتعلقة بالساعة إلى جانب العديد من الألحان القبطية واليونانية المعبرة التى تدفع الإنسان إلى التأمل فى العمل الإلهى المفعم بالحب والبذل والذي تركز عليه الكنيسة فى هذا اليوم بل وفى كل صلواتها على مدار السنة.

الجمعة العظيمة تعرف بعدة أسماء أخرى أشهرها جمعة الآلام هو يوم احتفال دينى بارز في المسيحية وعطلة رسمية فى معظم دول العالم، يتم من خلاله استذكار صلب المسيح وموته في الجلجثة ودفنه، وتعتبر جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة وتكون فى يوم الجمعة السابقة له، وتتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

وتعتبر جمعة الآلام يوم صيام إلزامي في مختلف الطوائف والكنائس المسيحية، يتم الانقطاع فيها عن الطعام والشراب في الكنيسة الكاثوليكية من منتصف ليل الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة أو حتى السادسة من مساء الجمعة، كما في الكنيسة القبطية والبيزنطية، وتكون الوجبات اللاحقة نباتيّة وغير مطبوخة وغير محلاة. 

بالجمعة العظيمة جمعة الصلبوت الكنيسة القبطية الأرثوذكس البابا تواضروس الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

مواد متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس خوسيه أوريول بوجونا الكاهن

موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بأحد الشعانين 2024

الأنبا بولا يشهد حفل عيد الأم بكاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية

الأنبا بشارة يشارك فى حفلة عيد الأم لمدارس الأحد بكنيسة ماربولس ومارجرجس بمنهرى

تاريخ كنيسة القديس جاورجيوس باللد

الأنبا مقار يترأس رسامة 3 رهبان جدد لدير الحبيب

غدًا.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بالأحد الثانى من الصوم الكبير

الأنبا باخوم يشهد اللقاء الثالث من مذكرات آدم ببيت العائلة المقدسة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء في بورصة الفراخ

عاجل.. إيقاف وزير النفط الليبى عن العمل مؤقتًا انتظارًا لنتائج التحقيق

"ادعم نقابتك": نهنئ نقيب ومجلس المحامين ونأمل الاستفادة من البرامج الانتخابية للمرشحين

إزالة 7 تعديات على أراض زراعية وحالات بناء مخالف في زفتى بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟