السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا بولا يشهد حفل عيد الأم بكاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية

كنيسة
كنيسة

شهد  الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، حفل عيد الأم، وذلك بكاتدرائية القديس مارمرقس الرسول، بالإسماعيلية.

شارك في الاحتفال الأب يوسف رمزي، والأب جوفاني قاصد، راعيا الكاتدرائية، والأب بشاي إسحق، الراعي بكنيسة السيدة العذراء مريم، بالقنطرة غرب، بالإضافة إلى مختلف الأنشطة الرعوية بالكاتدرائية.

تضمن اليوم الفقرات، والمشاركات من الأمهات عن عظمة الله معهم في تربيتهن لأولادهن. واختتم اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية، بالإضافة إلى المسابقات للأمهات والآباء من الرعية.

ومن جانبه، احتفلت كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، بعيد الأم.

بدأ اليوم بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي، حيث ترأس الصلاة الأب جورج سامي، راعي الكنيسة، بمشاركة الشماس منصور صموئيل.

وألقى الأب جورج عظة الذبيحة الإلهية قائلًا: من يبني بيته على الصخر، عليه أن يتعامل مع الآخرين بكل أمانة، كما عليه أن يصلي من أجلهم.

وعقب القداس الإلهي، تم الاحتفال بعيد الأم بجميع الأنشطة الرعوية بالكنيسة، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على خدام الأنشطة، ومخدوميهم. واختتم اليوم بصلاة درب الصليب.

وترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد الأم، بكنيسة مار جرجس والأم تريزا بأبوقرقاص البلد.

جاء ذلك بمشاركة الأب مايكل وليم، راعي الكنيسة، حيث بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها كلمة روحية من الأخت منى، من راهبات الراعي الصالح، ثم قدم خدام الكنيسة عرضًا مسرحيًا حول "أهمية الحوار المتبادل المبني على الاحترام في الأسرة".

تضمن اليوم أيضًا تقديم فريق الأم تريزا للإرساليات، عدة فقرات متنوعة منها: الترانيم الروحية، التأملات المختلفة، المسابقات المتنوعة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية.

وألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "أهمية الرحمة في الحياة الإيمانية"، انطلاقًا من الآية القائلة "طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، مؤكدًا للحاضرين ضرورة غرس أعمال الرحمة في بيوتنا.

الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة للأقباط الكاثوليك حفل عيد الأم كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول

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