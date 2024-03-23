السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأسبوع الثاني للصوم الكبير.. الفعاليات الأبرز في الكنيسة الأرثوذكسية

الانبا بيجول خلال
الانبا بيجول خلال صلاة الجنازة

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس عددًا من الفعاليات والأحداث بالتزامن مع الأسبوع الثاني للصوم الكبير، والمعروف بالصوم الأربعيني.

"الإفخارستيا" في مؤتمر كهنة وسط القاهرة وأسرهم

إذ عقد مجمع كهنة كنائس وسط القاهرة مؤتمرهم التاسع والثلاثين تحت عنوان "الإفخارستيا" في بيت المؤتمرات التابع لكنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي.

حاضر في المؤتمر الذي حضره ٦٠ من الكهنة وأسرهم، إلى جانب نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام للقطاع، أصحاب النيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، والأب القس باسيليوس صبحي.

رسامة شمامسة ببورسعيد

كما صلى نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، القداس الإلهي في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل ببورسعيد، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٤ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، وترقية ٢٥ آخرين في رتبة أغنسطس وإبيدياكون ودياكون.

 


صلاة تجنيز الراهب القمص ميصائيل المُحرقي

وعلى صعيد دير المحرق، أقيمت الساعة الخامسة من مساء أمس صلاة تجنيز الراهب القمص ميصائيل المُحرقي المشرف الروحي لمعهد القديس ديديموس للمرتلين بدير المُحرق، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس بدير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام. 

صلى صلوات التجنيز إلى جانب نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى، ومجمع رهبان الدير ومرتلو وطلبة معهد القديس ديديموس بالدير. 

حضر الجثمان صلاة القداس الإلهي، ثم بدأت صلوات التجنيز بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، ثم حمل الآباء الرهبان الجثمان في موكب مهيب إلى طافوس الآباء الرهبان الكائن أسفل مذبح كنيسة السيدة العذراء الجديدة بالدير وهم يرتلون الألحان.

ورقد الراهب القمص ميصائيل المُحرقي في الرب بشيخوخة صالحة، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز ٧٠ سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من ٣٨ سنة.

ولد الأب الراحل يوم ٤ فبراير ١٩٥٤م وترهب بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) يوم ٨ إبريل ١٩٨٦م، ونال درجة القسيسية يوم ٢٤ مايو ١٩٩٥م ورتبة القمصية في ١١ يوليو ٢٠٠٣م.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للصوم الكبير الأسبوع الثاني للصوم الكبير بالصوم الأربعيني الأنبا تادرس القمص ميصائيل الم حرقي

مواد متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوي أوجولينو زيفيريني

أين يترأس البابا تواضروس قداس عيد القيامة المجيد 2024؟

وفاة الراهب ميصائيل المحرقي.. والبابا ينعاه

موعد أربعين الأنبا بيسنتى.. وسكرتير المجمع يكشف موعد تجليس الأساقفة الجدد

المطران عطا الله: ندعو الفلسطينيين جميعًا إلى توحيد الصفوف فى وجه الاحتلال

تعرف على الأعياد المسيحية المتبقية لعام 2024

متى تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخميس العهد 2024؟

متى تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة 2024

الأكثر قراءة

عاجل| روسيا تكشف أعداد ضحاياها من الأطفال فى الهجوم الإرهابى عليها

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار فى قاعة للحفلات قرب موسكو إلى 62 شخصًا

القس موسى إسكندر يقدم اعتذاره عن طعنه في قصة آدم وحواء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 23-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟