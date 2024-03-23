الأسبوع الثاني للصوم الكبير.. الفعاليات الأبرز في الكنيسة الأرثوذكسية

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس عددًا من الفعاليات والأحداث بالتزامن مع الأسبوع الثاني للصوم الكبير، والمعروف بالصوم الأربعيني.

"الإفخارستيا" في مؤتمر كهنة وسط القاهرة وأسرهم

إذ عقد مجمع كهنة كنائس وسط القاهرة مؤتمرهم التاسع والثلاثين تحت عنوان "الإفخارستيا" في بيت المؤتمرات التابع لكنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي.

حاضر في المؤتمر الذي حضره ٦٠ من الكهنة وأسرهم، إلى جانب نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام للقطاع، أصحاب النيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، والأب القس باسيليوس صبحي.

رسامة شمامسة ببورسعيد

كما صلى نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، القداس الإلهي في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل ببورسعيد، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٤ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، وترقية ٢٥ آخرين في رتبة أغنسطس وإبيدياكون ودياكون.



صلاة تجنيز الراهب القمص ميصائيل المُحرقي

وعلى صعيد دير المحرق، أقيمت الساعة الخامسة من مساء أمس صلاة تجنيز الراهب القمص ميصائيل المُحرقي المشرف الروحي لمعهد القديس ديديموس للمرتلين بدير المُحرق، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس بدير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام.

صلى صلوات التجنيز إلى جانب نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى، ومجمع رهبان الدير ومرتلو وطلبة معهد القديس ديديموس بالدير.

حضر الجثمان صلاة القداس الإلهي، ثم بدأت صلوات التجنيز بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، ثم حمل الآباء الرهبان الجثمان في موكب مهيب إلى طافوس الآباء الرهبان الكائن أسفل مذبح كنيسة السيدة العذراء الجديدة بالدير وهم يرتلون الألحان.

ورقد الراهب القمص ميصائيل المُحرقي في الرب بشيخوخة صالحة، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز ٧٠ سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من ٣٨ سنة.

ولد الأب الراحل يوم ٤ فبراير ١٩٥٤م وترهب بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) يوم ٨ إبريل ١٩٨٦م، ونال درجة القسيسية يوم ٢٤ مايو ١٩٩٥م ورتبة القمصية في ١١ يوليو ٢٠٠٣م.