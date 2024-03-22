الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تعرف على الأعياد المسيحية المتبقية لعام 2024

الكنيسة
الكنيسة

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير أو المعروف بالصوم الإربعيني، والذي بدأ في 11 مارس 2024، ويستمر حتي 4 مايو 2024.

 إذ يترأس قداسة  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادته السنوية بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة وكبار رجال الدولة.

ويتم بث الصلوات عبر التليفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

وفي هذا التقرير نستعرض الأعياد والأصوام  المسيحية المتبقية في الكنيسة القبطية لعام 2024:-

شهر أبريل

عيد البشارة المجيد الأحد 7 أبريل 29 برمهات 1740

ختام الصوم الأربعيني المقدس الجمعة 26 أبريل 18 برمودة 1740

سبت لعازر السبت 27 أبريل 19 برمودة 1740

أحد الشعانين الاحد 28 أبريل 20 برمودة 1740


شهر مايو


خميس العهد الخميس 2 مايو 24 برمودة 1740

الجمعة العظيمة الجمعة 3 مايو 25 برمودة 1740

سبت الفرح السبت 4 مايو 26 برمودة 1740

عيد القيامة المجيد الأحد 5 مايو 27 برمودة 1740

شم النسيم الإثنين 6 مايو 28 برمودة 1740

أحد توما الأحد 12 مايو 4 بشنس 1740
 

شهر يونيو


عيد دخول السيد المسيح أرض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740

عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740

حلول الروح القدس - عيد العنصرة الأحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740

بدء صوم الرسل الإثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740
 

شهر يوليو

  • عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 22 يوليو 5 أبيب 1740

شهر اغسطس

  • بدء صوم القديسة العذراء مريم الأربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740
     
  • عيد التجلي المجيد الإثنين 19 أغسطس 13 مسري 1740
     
  • عيد صعود جسد الوالدة الخميس 22 أغسطس 16 مسري 1740

شهر سبتمبر 

  • النيروز - رأس السنة القبطية الأربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741
     
  • تذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741
    نوفمبر.
  • بدء الصوم الميلادي المقدس الإثنين 25 نوفمبر 16 هاتور 1741

     
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير الأعياد والأصوام عيد البشارة المجيد ختام الصوم الاربعيني المقدس

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