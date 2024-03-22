تعرف على الأعياد المسيحية المتبقية لعام 2024

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير أو المعروف بالصوم الإربعيني، والذي بدأ في 11 مارس 2024، ويستمر حتي 4 مايو 2024.

إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادته السنوية بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة وكبار رجال الدولة.

ويتم بث الصلوات عبر التليفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

وفي هذا التقرير نستعرض الأعياد والأصوام المسيحية المتبقية في الكنيسة القبطية لعام 2024:-

شهر أبريل

عيد البشارة المجيد الأحد 7 أبريل 29 برمهات 1740



ختام الصوم الأربعيني المقدس الجمعة 26 أبريل 18 برمودة 1740



سبت لعازر السبت 27 أبريل 19 برمودة 1740



أحد الشعانين الاحد 28 أبريل 20 برمودة 1740



شهر مايو



خميس العهد الخميس 2 مايو 24 برمودة 1740



الجمعة العظيمة الجمعة 3 مايو 25 برمودة 1740



سبت الفرح السبت 4 مايو 26 برمودة 1740



عيد القيامة المجيد الأحد 5 مايو 27 برمودة 1740



شم النسيم الإثنين 6 مايو 28 برمودة 1740



أحد توما الأحد 12 مايو 4 بشنس 1740



شهر يونيو



عيد دخول السيد المسيح أرض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740



عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740



حلول الروح القدس - عيد العنصرة الأحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740



بدء صوم الرسل الإثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740



شهر يوليو

عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 22 يوليو 5 أبيب 1740

شهر اغسطس

بدء صوم القديسة العذراء مريم الأربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740



عيد التجلي المجيد الإثنين 19 أغسطس 13 مسري 1740



عيد صعود جسد الوالدة الخميس 22 أغسطس 16 مسري 1740

شهر سبتمبر