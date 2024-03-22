تعرف على الأعياد المسيحية المتبقية لعام 2024
تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير أو المعروف بالصوم الإربعيني، والذي بدأ في 11 مارس 2024، ويستمر حتي 4 مايو 2024.
إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادته السنوية بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة وكبار رجال الدولة.
ويتم بث الصلوات عبر التليفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.
وفي هذا التقرير نستعرض الأعياد والأصوام المسيحية المتبقية في الكنيسة القبطية لعام 2024:-
شهر أبريل
عيد البشارة المجيد الأحد 7 أبريل 29 برمهات 1740
ختام الصوم الأربعيني المقدس الجمعة 26 أبريل 18 برمودة 1740
سبت لعازر السبت 27 أبريل 19 برمودة 1740
أحد الشعانين الاحد 28 أبريل 20 برمودة 1740
شهر مايو
خميس العهد الخميس 2 مايو 24 برمودة 1740
الجمعة العظيمة الجمعة 3 مايو 25 برمودة 1740
سبت الفرح السبت 4 مايو 26 برمودة 1740
عيد القيامة المجيد الأحد 5 مايو 27 برمودة 1740
شم النسيم الإثنين 6 مايو 28 برمودة 1740
أحد توما الأحد 12 مايو 4 بشنس 1740
شهر يونيو
عيد دخول السيد المسيح أرض مصر السبت 1 يونيو 24 بشنس 1740
عيد الصعود المجيد الخميس 13 يونيو 6 بؤونة 1740
حلول الروح القدس - عيد العنصرة الأحد 23 يونيو 16 بؤونة 1740
بدء صوم الرسل الإثنين 24 يونيو 17 بؤونة 1740
شهر يوليو
- عيد القديسين بطرس وبولس الجمعة 22 يوليو 5 أبيب 1740
شهر اغسطس
- بدء صوم القديسة العذراء مريم الأربعاء 7 اغسطس 1 مسري 1740
- عيد التجلي المجيد الإثنين 19 أغسطس 13 مسري 1740
- عيد صعود جسد الوالدة الخميس 22 أغسطس 16 مسري 1740
شهر سبتمبر
- النيروز - رأس السنة القبطية الأربعاء 11 سبتمبر 1 توت 1741
- تذكار ظهور الصليب المقدس الجمعة 27 سبتمبر 17 توت 1741
نوفمبر.
- بدء الصوم الميلادي المقدس الإثنين 25 نوفمبر 16 هاتور 1741