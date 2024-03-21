المطران شيحان يحتفل بعيد القديس يوسف البتول بكنيسته بالضاهر

ترأس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، قداس عيد القديس يوسف البتول، وذلك بكنيسته، بالظاهر.

شارك في الاحتفال كلٌ من: الأب نبيل رفول، الخوري نادر جورج، الخوري جو طيرة، الخوري نبيل هب الريح، والخوري جورج خطار، بحضور عدد من أبناء الطائفة بالقاهرة.

في كلمة العظة، قال سيادة المطران: القديس يوسف كان يحمل الطفل يسوع، وبيده الأخرى يحمل أداة العمل في النجارة، كما أنه عاش بحالة إصغاء دائم لصوت الرب.

يقول عنه الإنجيل: لما قام يوسف من نومه، فعل كما أمره ملاك الرب، ليتنا نحن أيضًا نعيش على مثال القديس يوسف حالة الاختيار الدائم لحضور الرب، فننهض في كل صباح من نومنا، ونكون طائعين لإرادة الرب، فنميز صوته من بين كل الأصوات.

وأكد راعي الإيبارشية أن القديس يوسف يعلمنا أن العمل هو أحد التعابير اليومية لهذا الحب في حياة أسرة الناصرة. لقد كان نجارًا، ويسوع دعي "ابن النجار"، وكان قد تعلم مهنة أبيه، العمل بصمت، وصلاة، وتواضع، ساعد لكي تعيش عائلة الناصرة التناغم بالعلاقات، وأصبحت مثالًا للعائلة المسيحية.

وكان قد استقبل المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وذلك بالمقر البطريركي، بالظاهر.

حضر اللقاء القس الدكتور رفعت فكري، الأمين العام المساعد للمجلس، والإعلامية ليا عادل معماري، منسقة التواصل في العلاقات الكنسية.

وفي بداية اللقاء، قدم الأمين العام للمجلس، شرحًا مستفيضًا عن المجلس، والعائلات الكنسية، التي ينتمي إليها، وأنشطته، وتطلعاته لا سيما في السنة الخمسين لتأسيسه، مؤكدًا أن أنشطة هذا العام، تصب في إطار التفكير، والصلاة، والتأمل، والاستشراف.

وأوضح عبس: أن المجلس هو في سياق التحضير لجملة أنشطة في أكثر من دولة، من ضمنها مصر، كما سيتم العمل على إعادة تفعيل دور مكتب مجلس كنائس الشرق الأوسط.

بما أن سيادة المطران جان ماري شامي متخصص في ملف البيئة، أطلعه الأمين العام على الأنشطة التي يقوم بها المجلس في هذا الإطار، متمنيًا أن يصار إلى التعاون مع سيادته في مصر للغاية نفسها.

ومن جهته، عبر سيادة المطران عن اعتزازه بما قدمه الأمين العام، الدكتور ميشال عبس عن عمل المجلس، ورؤيته المستقبلية، مثنيًا على النشاط، الذي سيقام بمصر، بمناسبة اليوبيل الخمسين لتأسيس المجلس، كما رحب بفكرة إعادة تفعيل مكتبه.