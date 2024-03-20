الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

سيامة 4 رهبان و9 قمامصة لدير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر

رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق

احتفل دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام صباح اليوم بسيامة وانضمام أربعة من الأخوة طالبي الرهبنة لمجمع رهبان الدير، بعد أن اجتازوا فترة الاختبار الرهباني، وكذلك سيامة اثنان من الآباء الرهبان في درجة القسيسية وسيامة تسعة من الآباء القساوسة في درجة القمصية.

شهدت الصلوات مشاركة اثني عشر من الآباء المطارنة والأساقفة.

فإلى جانب الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، شاركه في الصلوات الأحبار الأجلاء:-
- نيافة الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص. 
- نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها.
- نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها. 
- نيافة الأنبا أستفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا. 
- نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها. 
- نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها. 
- نيافة الأنبا رويس الأسقف العام لشرق آسيا.
- نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى. 
- نيافة الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم البهنسا.
- نيافة الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس (الشايب).
- نيافة الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها.

والرهبان الجدد هم:
- الراهب إيليا المحرقي 
- الراهب إبيفانيوس المحرقي
- الراهب يوساب المحرقي 
- الراهب أنطون المحرقي

وعقب صلاة الصلح، تمت صلوات منح درجة القسيسية والقمصية للآباء الجدد

والآباء القسوس هم:
- الراهب القس آساف المحرقي
- الراهب القس لعازر المحرقي

والآباء القمامصة هم:
- الراهب القمص أغسطينوس المحرقي
- الراهب القمص جورجيوس المحرقي 
- الراهب القمص ثيؤدسيوس المحرقي 
- الراهب القمص تاوضروس المحرقي 
- الراهب القمص صليب المحرقي 
- الراهب القمص أغناطيوس المحرقي 
- الراهب القمص يوحنا المحرقي 
- الراهب القمص برنابا المحرقي 
- الراهب القمص بولا المحرقي

رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
رسامة رهبان جدد للمحرق
السيدة العذراء مريم دير السيدة العذراء مريم طالبي الرهبنة لمجمع رهبان الدير الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير

مواد متعلقة

رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية يشارك في مؤتمر الكنائس العالمي “GAFCON"

المطران شامي يترأس صلاة "يارب القوات" المجمعة ويستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

الكنيسة الأرثوذكسية تصدر العدد الأحدث من مجلة الكرازة

الاربعيني المقدس.. موعد ختام الصوم الكبير لعام 2024 وصلوات القنديل العام

المطران عطا الله حنا: نرفض خطاب الكراهية والعنصرية

رهبان جدد بدير القديسين الأمير تادرس والقوي الأنبا موسى ببرية الفرما

ينتهي في 4 مايو.. تعرف على أسماء أحاد الصوم الكبير

رسامة 4 رهبان جدد لدير المحرق بأسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

العدل جروب تنعى المونتيرة فى نهاية تتر الحلقة الـ10 من "عتبات البهجة"

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة