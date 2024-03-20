سيامة 4 رهبان و9 قمامصة لدير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر

احتفل دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام صباح اليوم بسيامة وانضمام أربعة من الأخوة طالبي الرهبنة لمجمع رهبان الدير، بعد أن اجتازوا فترة الاختبار الرهباني، وكذلك سيامة اثنان من الآباء الرهبان في درجة القسيسية وسيامة تسعة من الآباء القساوسة في درجة القمصية.

شهدت الصلوات مشاركة اثني عشر من الآباء المطارنة والأساقفة.

فإلى جانب الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، شاركه في الصلوات الأحبار الأجلاء:-

- نيافة الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص.

- نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها.

- نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها.

- نيافة الأنبا أستفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا.

- نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها.

- نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها.

- نيافة الأنبا رويس الأسقف العام لشرق آسيا.

- نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى.

- نيافة الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم البهنسا.

- نيافة الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس (الشايب).

- نيافة الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها.

والرهبان الجدد هم:

- الراهب إيليا المحرقي

- الراهب إبيفانيوس المحرقي

- الراهب يوساب المحرقي

- الراهب أنطون المحرقي

وعقب صلاة الصلح، تمت صلوات منح درجة القسيسية والقمصية للآباء الجدد

والآباء القسوس هم:

- الراهب القس آساف المحرقي

- الراهب القس لعازر المحرقي

والآباء القمامصة هم:

- الراهب القمص أغسطينوس المحرقي

- الراهب القمص جورجيوس المحرقي

- الراهب القمص ثيؤدسيوس المحرقي

- الراهب القمص تاوضروس المحرقي

- الراهب القمص صليب المحرقي

- الراهب القمص أغناطيوس المحرقي

- الراهب القمص يوحنا المحرقي

- الراهب القمص برنابا المحرقي

- الراهب القمص بولا المحرقي

رسامة رهبان جدد للمحرق

رسامة رهبان جدد للمحرق

رسامة رهبان جدد للمحرق

رسامة رهبان جدد للمحرق

رسامة رهبان جدد للمحرق

رسامة رهبان جدد للمحرق

رسامة رهبان جدد للمحرق

رسامة رهبان جدد للمحرق

رسامة رهبان جدد للمحرق

رسامة رهبان جدد للمحرق

رسامة رهبان جدد للمحرق