المطران شامي يترأس صلاة "يارب القوات" المجمعة ويستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

ترأس مساء أمس، المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة النوم الكبرى المعروفة بصلاة (يارب القوات)، بكاتدرائية القيامة، بالظاهر.

واستضاف المطران أيضا فعاليات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، الذي كان قد بدأ فعالياته، الأربعاء الماضي، بالتعاون بين مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر.

شارك اليوم، كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، المطران جورج بكر، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان سابقًا.

وشارك أيضًا الأرشمندريت بيو فرح، راعي الكاتدرائية، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، والإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي بالسودان، وعدد من كهنة كنائس الروم الملكيين الكاثوليك بالقاهرة.

وشهد اليوم حضور الأب بولس جرس، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بمجلس كنائس مصر، المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا للأقباط الكاثوليك، بعزبة النخل، وعضو لجنة خدام رعايا (الكهنة والقسوس)، بمجلس كنائس مصر، الأب جورج سامي، راعي كنيسة سيدة البشارة للأقباط الكاثوليك، بالمهاجرين، المهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة العامة، بمجلس كنائس مصر، كما حضر القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وممثلو العائلات الكنسية المختلفة.

وتحدث النائب البطريركي العام حول "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين"، مؤكدًا على أهمية أن نعيش الصوم، بالصلاة والوداعة، والمحبة، خلال مسيرة الصوم الأربعيني المقدس.

تضمن اليوم صلاة يارب القوات، أعقبها القراءات الكتابية المختلفة، ثم كلمات عدة من السادة الحضور منها: كلمة المهندس عصام عياد، الذي قرأ كلمة، ممثلًا الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، بهدف توضيح أكثر شمولًا لدور المجلس.

وأكد القس يشوع يعقوب أهمية دور مجلس كنائس مصر، في توطيد العلاقات بين مختلف الكنائس، ثم توجه الإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الملكيين الكاثوليك، بمصر الجديدة، بالشكر للمشاركين، والقائمين على اليوم.

تضمن اليوم أيضًا بعض الترانيم الروحية، بقيادة كورال الشباب الأبرشي، الذي يخدم اجتماعات الشباب، كما خدم صلاة يارب القوات، الجوقات المجتمعة من مختلف كنائس القاهرة.



