الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

جدل بشأن طعن أحد كهنة شبرا الشمالية في قصة "أدم وحواء".. وأسقفه يغلق صفحته

أسقف شبرا الشمالية
أسقف شبرا الشمالية

أثار القس موسى إسكندر سعد كاهن كنيسة مار جرجس بالساحل والتابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية، جدلًا في الأوساط القبطية، وذلك بعد طعنه في قصة أدم وحواء المذكورة بالكتاب المقدس.

 

الأمر الذي جعل الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، يصدر بيانًا بشأنه، قائلًا:"كل الكتاب هو موحى بِهِ مِنَ اللهِ، وَنَافِعُ للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، تم نشر بعض الأخطاء على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأحد الآباء الكهنة، وأرسلها لنا بعض الآباء والأخوة الغيورين وتحققنا من نسبة هذه الأخطاء المنشورة لصفحة التواصل الاجتماعي لهذا الأب".

وتابع:"وبناءً عليه تم اغلاقها فورًا ونحن نؤكد عصمة الكتاب المقدس ومصداقيته، وأنه خالٍ من أية أساطير، بل هو الحق الالهي الذي أعلن لنا من خلال الانبياء والرسل بالروح القدس وأن النظريات النظريات العلمية متغيرة أما الوحي الإلهي المعلن لنا بالروح القدس هو ثابت لا يتغير سلامًا وبنيانًا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة".

كريم كمال: يجب وقف الكاهن الذي طعن في الكتاب المقدس

ومن جهته؛ قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشان السياسي والقبطي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه بعد صدور بيان عن الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية بخصوص ما ورد على صفحة القس موسى إسكندر سعد كاهن كنيسة مار جرجس بالساحل والتابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية والذي طعن في قصة خلق الله لأدم وحواء، أن هي قصة تؤمن بيها جميع الأديان السماوية وتأكيد البيان الصادر عن الأسقف أنه تحقق من صحة طعن الكاهن في ثوابت الكتاب المقدس وأنه تم اغلاق الصفحة بعد التأكد من ذلك، أن غلق صفحة الكاهن لا يكفي لأنه سينشر هذا الفكر في الكنيسة التي يخدم بيها.

وتابع:"ويجب على الاسقف المسؤول عن هذه الكنيسة وهو الأنبا أنجيلوس، وقف هذا الكاهن على الفور وتحويله إلى المجلس الإكليريكي لاتخاذ اللازم نحو هذا الكاهن الذي نشر تعاليم في غاية الخطورة تطعن في الكتاب المقدس، وفي قصة الخلق وفي ثوابت تومن بيها كل الأديان السماوية".

القس موسي اسكندر كاهن كنيسة مار جرجس بالساحل قطاع كنائس شبرا الشمالية قصة آدم وحواء الأنبا أنجيلوس

مواد متعلقة

تفاصيل زيارة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

ميشال عبس يلتقي القس نادي لبيب رئيس مجلس الإعلام بسنودس النيل

"الكاثوليكية" بمصر تحي ذكري الطوباويان جون أمياس وروبرتو دالبي الكهنة الشهداء

الكنيسة الأسقفية تنظم تدريبًا للقساوسة والخدام

6 رهبان جدد لأديرة الأنبا بيجول والأنبا بشاي والأنبا شنودة

أسقف المنيا عن البابا شنودة في ذكراه: كان صاحب قضية و قدم أكثر من جهده

استشهاد 3 رهبان فى جنوب إفريقيا.. الكنيسة تعلن التفاصيل الكاملة لتجنيزهم

المتروبوليت نيقولا أنطونيو يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل| شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إعدامات ميدانية داخل مجمع الشفاء الطبى بغزة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 20-3-2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251