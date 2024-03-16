السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأسقفية تنظم تدريبًا للقساوسة والخدام

رئيس الكنيسة الأسقفية
رئيس الكنيسة الأسقفية

شارك الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في تدريب القساوسة والخدام، بالتعاون مع مؤسسة تشارلز سايمون تراست، على مدار ثلاثة أيام، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ويهدف إلى تدريب الخدام والقساوسة على الأساليب الحديثة للوعظ التفسيري، وتعزيز استخدام التفسيرات الحديثة فيهِ، إذ ألقى كلًا من القس ميرفين إلوف راعي كنيسة سانت جيمس في مدينة كيب الإفريقية، ومدير المبادرات الإفريقية لصندوق تشارلز سيمون، وروبرت كيني مدير الخدمات لصندوق تشارلز سيمون، محاضرات حول الأساليب الحديثة للوعظ، مع التركيز على أهمية استخدام الكتاب المقدس كأداة أساسية للخدمة.

وضم المؤتمر العديد من الورش لدراسة رسالة تيموثاوس الثانية من الكتاب المقدس، والتي يكون مضمونها تعليمات بولس الرسول لتلميذهُ تيموثاوس حول كيفية الوعظ والخدمة، وذلك بحضور عدد كبير من القساوسة والخدام بالكنيسة الأسقفية، حيث أتيحت لهم الفرصة لتبادل الخبرات والأفكار مع بعضهم البعض.

جدير بالذكر أن مؤسسة "سايمون تراست" تشمل برنامج تدريب الوعظ الذي يحتوي على التدريس النظري للمواضيع اللاهوتية والكنسية، والمشاركة في الأنشطة الكنسية، بالإضافة إلى إرشاد ودعم شخصي من راعي ذو خبرة للمتدربين، إذ تكون رؤية المؤسسة هي تدريب الجيل القادم على تفسير الكتاب المقدس بحسب الإيمان المُسّلم للقديسين.

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية مؤسسة تشارلز سايمون تراست بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك

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