"نحوك أعيننا".. اليوم الروحي الثاني لكنيسة السيدة العذراء بشبرا

أقيمت أمس، فعاليات اليوم الروحي الثاني لكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، يأتي ذلك برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "نحوك أعيننا".

أقيم اليوم حول "الصلاة"، تزامنًا مع إعلان قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، تخصيص عام ٢٠٢٤، ليكون "سنة الصلاة"، على مستوى جميع الكنائس الكاثوليكية في العالم، استعدادًا للاحتفال، بسنة اليوبيل "حجاج الرجاء"، المقرر لها العام المقبل، ٢٠٢٥، كذلك، تماشيًا مع المشروع الرعوي الجديد بالإيبارشية البطريركية عن "الصلاة".

بدأ اليوم بصلاة باكر من الأجبية المقدسة، أعقبها صلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، بمشاركة الإكليريكي فادي فايق، والأخ سعد الكرملي.

تلا ذلك، تقديم فريق كورال الشباب"Joyful Team"، لعدد من الترانيم الروحية حول "الصلاة"، أعقبها العظة الروحية، التي ألقاها الأب عماد كميل، نائب راعي كنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة بعنوان "الصلاة في حياتنا"، انطلاقًا من صلاة الرب يسوع في بستان جثسيماني.

تضمن اللقاء الروحي مجموعات العمل، بقيادة مسؤولي الأنشطة الرعوية بالكنيسة، ثم تمت مناقشة وعرض ما تم التوصل إليه في ورش العمل.

وعقب ذلك، أقيمت مسابقة كتابية حول "بعض صلوات الكتاب المقدس"، قدمها الدكتور نادر وديع، أحد أعضاء المجلس الرعوي للكنيسة، بمشاركة أفراد الرعية.

كذلك، تم توزيع الهدايا التذكارية، الخاصة بمسابقة سفر يونان النبي، التي أقيمت خلال مسيرة صوم أهل نينوى، بالإضافة إلى الإعلان عن مسابقة الصوم الأربعيني المقدس بعنوان "رقم ٤٠ في الكتاب المقدس"، واختتم اليوم بالتعرف على آخر مستجدات الكنيسة، والصلاة الختامية.

وفي سياق متصل، وتزامنًا مع سنة الصلاة، ومسيرة الصوم الأربعيني المقدس، سيتم عمل سلسلة من العظات الروحية حول "بعض صلوات الكتاب المقدس".

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر الصوم الكبير في 18 مارس 2024.