أسقف 6 أكتوبر يترأس قداس ذكرى رحيل البابا شنودة (بث مباشر)

ترأس اليوم السبت، الأنبا دوماديوس، أسقف 6 أكتوبر، صلوات قداس الذكرى السنوية الثانية عشرة لمثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، والذكرى السنوية الرابعة عشرة للقمص فلتاؤس السرياني، وذلك من كاتدرائية القديسة العذراء مريم بدير السريان- وادي النطرون.

ويتوافد الأقباط خلال الاحتفال بذكرى رحيل البابا شنودة الثالث؛ لزيارة مزاره بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث يرقد جثمانه بالدير، بناءً على وصيته.

أبرز المعلومات عن البابا شنودة

والبابا شنودة الثالث وُلِد باسم نظير جيد روفائيل 3 أغسطس 1923 - 17 مارس 2012، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، وهو البابا رقم 117.