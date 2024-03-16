السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أمين "كنائس الشرق الأوسط": إعادة تنشيط مكتب المجلس في مصر

أمين كنائس الشرق
أمين كنائس الشرق الأوسط

لقاءات إعلامية متنوعة، لخصت عمل مجلس كنائس الشرق الأوسط طيلة نصف قرن من تأسيسه، حيث أطل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس عبر قناة الكرازة، وتحدث بإسهاب عن تأسيس المجلس والمراحل التي مر بها وما يقوم به المجلس حاليًا من خدمات ومشاريع ونشاطات تخدم الإنسان وتدعم العمل الاغاثي الذي يطال الجميع دون استثناء.


كما تحدث عبر الكرازة عن الزيارات التي قام بها في مصر، والتي تتضمن في طياتها جملة نشاطات ستقام بمناسبة السنة الخمسين للمجلس.


وفي حديثه لقناة «MESAT»، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحدث الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، والأمين العام المساعد للمجلس في مصر القس رفعت فكري، عن الإنجازات التي حققها المجلس رغم التحديات التي مر بها، وتطرقا إلى اللقاء الذي عقد مع قداسة البابا تواضروس الثاني والذي أفضى إلى نتائج مثمرة وهامة منها إعادة تنشيط مكتب المجلس في مصر، والتحضير لنشاط يشمل الجميع بمناسبة السنة الخمسين للتأسيس.


وفي رسالة وجهها الأمين العام د. ميشال عبس في مصر، شدد فيها أن الوحدة تشمل كل المجتمعات دون تمييز مهما كانت الانتماءات. ونحن كمجلس، ومن خلال عملنا الاجتماعي والثقافي، نخدم علاقاتنا مع الناس وفق مبدأ الكرامة الإنسانية والمساواة بين الجميع.
 

كما وصف ما يجري في غزة بالإبادة بكل ما للكلمة من معنى. داعيًا الى تعزيز الاستقرار لأنه ضمان استمرار الناس في هذه الديار. 


بعدئذ، تحدث الدكتور عبس بإسهاب عن عمل المجلس ومشاريعه ونشاطاته المستقبلية.
 

وعن مصر قال: ان الشعب المصري هو شعب محب، طيب، تربطه مع بعضه البعض علاقات الأخوة والمحبة والتلاقي المبنية على السلم والاستقرار والسلام".


جدير بالذكر أنه شارك أمين كنائس الشرق الأوسط في أفتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة.

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