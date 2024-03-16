البطريرك يونان يترأّس رتبة درب الصليب في الأسبوع الخامس من الصوم الكبير

ترأّس غبطة البطريرك ماراغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، رتبة درب الصليب في يوم الجمعة من الأسبوع الخامس من زمن الصوم الكبير لهذا العام.

ورتبة درب الصليب هي تُقام أيّام الجمعة من أسابيع الصوم الكبير، والتي احتفل بها المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، وذلك في كنيسة مار اغناطيوس الأنطاكي، في الكرسي البطريركي، المتحف – بيروت.

خلال الرتبة، طاف المونسنيور حبيب مراد داخل الكنيسة متأمّلًا بمراحل درب الصليب، فيما تلا المؤمنون الترانيم العذبة الخاصّة بهذه الرتبة بلحن الآلام. ثمّ رنّم الجميع ترنيمة السجود للصليب.

وكان قد استقبل البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، الدكتور وليد البخاري سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وذلك في مقرّ الكرسي البطريركي، المتحف – بيروت.



رحّب غبطته به معربًا عن سروره باستقباله، مهنّئًا إيّاه بحلول شهر رمضان المبارك، ومتمنّيًا أن يكون للخير والبركة. وبدوره، عبّر سعادته عن فرحه بالقيام بهذه الزيارة إلى هذا الكرسي البطريركي العزيز عليه، للقاء غبطته والإصغاء إلى آرائه الصائبة وتوجيهاته ونيل بركته، مقدّمًا لغبطته التهاني القلبية بزمن الصوم المبارك وبقرب حلول عيد القيامة المجيدة، وراجيًا أن تكون هذه الأعياد مصدر نِعَم وسبب خلاص للبنان من مِحَنه.

وأثنى غبطته على الدور الهامّ الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان للنهوض من كبوته ولإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت، إذ أنّ هذه الجهود تساهم بشكل كبير في دعم لبنان والاهتمام بمستقبل أجياله الطالعة التي تحتاج إلى نفحة أمل ورجاء، مشدّدًا على ضرورة أن يتعاون المسؤولون السياسيون في لبنان ويتضافروا لإنهاء الشغور الرئاسي وإعادة الانتظام إلى مؤسّسات الدولة، متعالين عن الصغائر والمصالح الشخصية والحزبية، وتفادي إثارة النعرات، والسعي الحثيث للتركيز على ما يجمع، ووضع ما يفرّق جانبًا، والعمل بالحقيقة والحقّ، حفاظًا على البلد وبغية إعادته إلى سابق عهده من التقدّم والازدهار.