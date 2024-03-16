المتروبوليت نيقولا أنطونيو يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

استقبل المتروبوليت نيقولا أنطونيو، مطران طنطا وتوابعها للروم الأرثوذكس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس في مقر المطرانية- القاهرة.

رافقت الدكتور ميشال عبس، منسقة التواصل في العلاقات الكنسية في المجلس الإعلامية ليا عادل معماري، وطبعت الزيارة جولة أفق حول عمل المجلس ونشاطات السنة الخمسين لتأسيسه.

وقدم الأمين العام الدكتور ميشال عبس شرحًا مسهبًا عن تطلعات المجلس بشأن النشاطات التي ستقام في مصر والعديد من الدول، استذكارًا لنصف قرن من عمل المجلس، كما أعلم المطران أنطونيو عن الفرص المتاحة حول إمكانية إعادة تفعيل مكتب المجلس في مصر.

من جهته، رحب المتروبوليت نيقولا أنطونيو بما قدمه الدكتور عبس حول نشاطات المجلس بمناسبة السنة الخمسين لتأسيسه، وأثنى على أهمية إعادة العمل بمكتب المجلس في مصر لما فيه خير الكنيسة والإنسان معًا.

بعدها، التقى الدكتور ميشال عبس بالجمعيتين الخيرية والقديس جاورجيوس ومجلس الرعية، كما زار كنيسة رؤساء الملائكة وتبرك منها.

في الختام، تمنى الطرفان أن تنعم بلداننا بالسلام والأمان والاستقرار وأن تتوقف الحروب.



وكانت قد عقدت لقاءات إعلامية متنوعة، لخصت عمل مجلس كنائس الشرق الأوسط طيلة نصف قرن من تأسيسه، حيث أطل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس عبر قناة الكرازة، وتحدث بإسهاب عن تأسيس المجلس والمراحل التي مر بها وما يقوم به المجلس حاليًا من خدمات ومشاريع ونشاطات تخدم الإنسان وتدعم العمل الإغاثي الذي يطال الجميع دون استثناء.



كما تحدث عبر الكرازة عن الزيارات التي قام بها في مصر، والتي تتضمن في طياتها جملة نشاطات ستقام بمناسبة السنة الخمسين للمجلس.



وفي حديثه لقناة «MESAT»، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحدث الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، والأمين العام المساعد للمجلس في مصر القس رفعت فكري، عن الإنجازات التي حققها المجلس رغم التحديات التي مر بها، وتطرقا إلى اللقاء الذي عقد مع قداسة البابا تواضروس الثاني، الذي أفضى إلى نتائج مثمرة وهامة، منها إعادة تنشيط مكتب المجلس في مصر، والتحضير لنشاط يشمل الجميع بمناسبة السنة الخمسين للتأسيس.