السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

استشهاد 3 رهبان فى جنوب إفريقيا.. الكنيسة تعلن التفاصيل الكاملة لتجنيزهم

القمص موسي ابراهيم
القمص موسي ابراهيم

أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الأرثوذكسية بمصر، عن أنه تقرر أن تقام صلوات تجنيز الآباء الرهبان الثلاثة:
- الراهب القمص تكلا الصموئيلي
- الراهب يسطس آڤا ماركوس
-  الراهب مينا آڤا ماركوس

وذلك في مطرانية جنوب إفريقيا غدًا الأحد الساعة العاشرة صباحًا، وأناب قداسة البابا تواضروس الثاني صاحبي النيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا، والأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن لحضور صلوات التجنيز، على أن يتم إعادة الجثامين إلى مصر، عقب إنهاء إجراءات السفر، للصلاة عليهم ودفنهم في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.

وكانت قد كشفت الكنيسة الأرثوذكسية عن تفاصيل تعرض 3 رهبان بجنوب إفريقيا للاعتداء. 

وقالت الكنيسة، في بيان لها: تعرض اليوم ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بديرنا القبطي، دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وأسفر الحادث عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم:
- الراهب القمص تكلا الصموئيلي وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا
- الراهب يسطس آڤا ماركوس
-  الراهب مينا آڤا ماركوس.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، كما توجه إلى الدير السفير المصري في چوهانسبرج لمتابعة الموقف.

ويتابع البابا تواضروس الثاني، لحظة بلحظة، كل التفاصيل الخاصة بهذا الحادث، انتظارًا لمعرفة أسبابه.

والكنيسة إذ تعرب عن الألم الشديد لوقوع مثل هذا الحادث المفجع، تتقدم بخالص التعزية لأسر الرهبان الثلاثة، وهي مملوءة بالثقة أن الله الرحوم العادل هو وحده القادر على منح العزاء وكشف الحقائق.

القمص موسى ابراهيم المتحدث الاعلامي باسم الكنيسة الارثوذكسية صلوات تجنيز الآباء الرهبان الرهبان الثلاثة مطرانية جنوب إفريقيا

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