السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

ميشال عبس يلتقي القس نادي لبيب رئيس مجلس الإعلام بسنودس النيل

ميشال عبس
ميشال عبس

التقى الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، القس نادي لبيب رئيس مجلس الإعلام في سينودس النيل الإنجيلي في القاهرة.


طغت على اللقاء مسألة الإعلام المسيحي وتعزيز دوره وتماسكه بين الكنائس وإمكانية خلق اتحاد إعلامي يجمع بين وسائل الإعلام المسيحية كافة.

 

خلال اللقاء، تحدث الطرفان عن نشاطات المجلس بمناسبة السنة الخمسين لتأسيسه، وأكدا ان الإعلام المسيحي بات علامة من علامات الأزمنة، يقوم بخدمة جميع الناس دون تفرقة.


واشار إلى أن الإعلام الديني قد استفاد من تطور تكنولوجيا الاتصالات في نقله  بالصوت والصورة الثقافة المسيحية المتاحة على سائر الثقافات، كما أنه تعدى المسألة الاجتماعية ليعالج القضايا الحياتية الإنسان، ومن هنا تبرز أهميته في عالم اليوم.


انطلاقًا من ذلك، تمنى الطرفان ان يصار إلى خلق اتحاد إعلامي بين الكنائس يعمل بوصية المسيح لتلاميذه: "اذهبوا وبشروا جميع الأمم".
 

جاء ذلك على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة، والتي بدأها الثلاثاء الماضي، إذ غادر الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس لبنان متوجهًا إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في افتتاح اسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، كما ستكون للدكتور ميشال عبس جولات وزيارات على رؤساء الكنائس ومحاضرات ولقاءات مثمرة بهدف تعزيز نشاطات اليوبيل الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط.

 

كان في استقباله بمطار القاهرة الدولي الأمين العام المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط القس الدكتور رفعت فكري وسط محبة وحفاوة كبيرتين.

 

وشارك الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط في أفتتاح فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والتي أنطلقت فعالياته الأربعاء الماضي.

 

كما التقي على هامش زيارته التي مقرر أن تستمر عده أيام بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك.


 

مجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس القس نادي لبيب سينودس النيل الإنجيلي افتتاح اسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين

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