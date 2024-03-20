الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

تفاصيل زيارة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

زار الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس ووفد من المجلس، المفكر المصري والوزير السابق الدكتور سمير مرقص في دارته بالقاهرة.

ورافق الدكتور ميشال عبس، الأمين العام المساعد القس رفعت فكري، منسقة التواصل في العلاقات الكنسية الإعلامية ليا عادل معماري.

كما استقبل الأستاذ سمير مرقص الدكتور ميشال عبس ووفد المجلس بحيث استمر اللقاء لمدة ساعتين تناقش فيها الطرفان قضايا كنسية ووطنية.

واستعرض الدكتور ميشال عبس بداية بعض المواقف والمحطات التي حصلت منذ سنوات خلت، والتي صبت في مصلحة المجلس، والمسيحيين والكنائس، والوطن.

ومن ثم، قدم عرضا عن النشاط الذي سيقام بمصر بمناسبة السنة الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط، وإعادة تفعيل دوره على أرض مصر التي تعد واحة للحوار، والتنوع، والتلاقي، والمحبة. 

من جهته، أثنى الأستاذ سمير مرقص على العمل الجبار الذي يقوم به المجلس في مختلف الميادين، بفضل خطط الإنماء والاستراتيجيات الدقيقة المتبعة في العمل.

إضافة الى ذلك، نوه بالنشاط الذي سيقوم به المجلس بمناسبة السنة الخمسين لتأسيسه والذي سينظم على أرض مصر في تاريخ دخول العائلة المقدسة إليها.

كما رحب بفكرة إعادة تفعيل عمل مكتب مجلس كنائس الشرق الأوسط في مصر لما يمثل من قيمة وفرادة كنسية ووطنية، وعبر عن استعداده للتعاون في المجالات التي يمكنه ان يقدم خبراته فيها.

وكان قد توج الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، زيارته إلى جمهورية مصر العربية بمحطة بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر القس الدكتور أندريه زكي. 

ورافق الأمين العام كل من الأمين العام المساعد القس الدكتور رفعت فكري ومنسقة التواصل في العلاقات الكنسية الإعلامية ليا عادل معماري. 

وحضر اللقاء مدير العلاقات العامة في الطائفة الشيخ عصام واصف ومدير المكتب الإعلامي في الطائفة الإنجيلية الاستاذ يوسف ادوارد.

واتسم اللقاء بالطابع الأخوي والودي بحيث شكر الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر القس الدكتور أندريه زكي لاستقباله ومحبته ودعمه للمجلس، ثم قدم له عرضا مسهبًا عن زيارته لمصر والمحطات التي طبعت هذه الزيارة، وعن نشاطات المجلس بمناسبة السنة الخمسين لتأسيسه وجولة أفق على تطلعات المجلس.

من جهته، رحب القس الدكتور أندريه زكي بكل الطروحات التي قدمها الأمين العام الدكتور ميشال عبس وأبدى استعداده للتعاون في مختلف المجالات إيمانًا منه أن المجلس هو النواة الحقيقية التي تبرز الحضور المسيحي المشترك في المنطقة.

كما أثنى على فكرة أن تكون للمجلس احتفالية في مصر بمناسبة السنة الخمسين لتأسيس المجلس من جهة وإعادة تفعيل دور المكتب في مصر أيضًا.
ولم يغب عن بال الطرفين من أن يتطرقا إلى الأوضاع التي تمر بها البلاد والمنطقة بحيث تمنيا ان تنعم المنطقة بالسلام والأمان مع قيامة المخلص.

كما تحدث الطرفان عن الدور الإعلامي المسيحي في بث روح الرجاء ونقل البشارة الحقيقية وهذا ما سيعمل عليه المجلس خلال المرحلة القادمة التي تتوجه نحو اقتراح إنشاء رابطة تضم الهيئات الإعلامية المسكونية بهدف تبادل الأفكار والبرامج والأخبار التي تسهم في التقارب والمحبة والمعرفة الحقيقية.

الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس الدكتور سمير مرقص القس رفعت فكري ميشال عبس

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