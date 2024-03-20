الكنيسة الأرثوذكسية تصدر العدد الأحدث من مجلة الكرازة

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددًا خاصا من مجلة الكرازة بمناسبة الاحتفال بتجليس وسيامة عدد من الآباء الأساقفة، وأيضًا تقديس الميرون المقدس للمرة الـ ٤١ في تاريخ الكنيسة القبطية والرابعة فى عهد قداسة البابا تواضروس الثانى

وتصدرت صورة الغلاف من المجلة لقطة تذكارية لقداسة البابا مع الآباء الأساقفة الذين تمت سيامتهم وتجليسهم بيد قداسته يومي الأحد ١٠ مارس الجاري.

ويذخر العدد الجديد بنبذة تعريفية مختصرة عن الآباء الأساقفة الجدد والمُجَلَّسِين، وتفاصيل صلوات التجليس والسيامة وصنع الميرون.

كما جاءت المقالات: "الصوم المقدس وعمل الأب الأسقف".. الافتتاحية، "ومقالة فضيلة المرونة".. نيافة الأنبا متاؤس "هَلْ يُكْرِمُ دَاوُدُ أَبَاكَ فِي عَيْنَيْكَ" (٢صم ١٠: ٣).. نيافة الأنبا يوسف.

كما يحتوى العدد على تغطية شاملة بالصور لصلاة قداس تقديس زيت الميرون والغاليلاون والذى أقيم بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.



مجلة الكرازة

يذكر أنّ مجلة الكرازة مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويعود تأسيس مجلة الكرازة المرقسية في الكنيسة الأرثوذكسية إلى قداسة البابا شنودة الثالث، حيث فكر فى إصدار مجلة تنطق بلسان الكنيسة، وتتضمن أخبارا عن الإيبارشيات وبعض الأمور الروحية والطقسية واللاهوتية، كما تحتوى على ركن خاص للأطفال والعلوم وأخبار أخرى.

وصدر العدد الأول من مجلة الكرازة فى يناير 1965 برئاسة تحرير الأنبا شنودة، أسقف التعليم- آنذاك، وكانت تصدر فى صورة كتاب عدد صفحاته 80 صفحة.

وفى أكتوبر 1974 تحولت إلى مجلة الكرازة إلى أسبوعية وفى هذه الفترة اختلف شكل ومضمون الكرازة، فقد تحولت من صوت للكلية الإكليريكية يرأسها أسقف التعليم إلى صوت للكنيسة القبطية ككل يرأسها البابا شنودة الثالث.

وفي 2013 أوكل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية مهمة الإشراف عليها لنيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، وفتح صفحات المجلة لكتاب كثيرين.

وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا الأول في عام 2023 بتكليف الأنبا ماركوس، أسقف دمياط والبراري، رئيس دير القديسة دميانة بالبراري، بالإشراف الكامل على مجلة الكرازة، المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ووجه البابا تواضروس الثاني الشكر للأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، على المجهود الطيب في الفترة التي قضاها في الإشراف على المجلة بداية من 2012 وحتى 2022 لمدة عشرة سنوات مع فريق عمل متميز في الإخراج والتحرير الصحفي ومتابعة أخبار الكنيسة.