الخميس 21 مارس 2024
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الأنبا باسيليوس يترأس احتفال عيد الأم باجتماع الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

ترأس  الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، احتفال عيد الأم، باجتماع الأسرة، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الاحتفال الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وألقى المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "من يجدها"، كما تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة الأخرى.

الأنبا توما حبيب يتفقد أعمال البناء بكاتدرائية مار توما بسوهاج الجديدة

ومن جهته تفقد الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية، أعمال البناء، بكاتدرائية مار توما، بسوهاج الجديدة.
ودار حوار بين صاحبي النيافة، والآباء الكهنة، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي للمكان من مدير المشروع، مقدمين جميعًا كلمات التشجيع، والشكر لجميع القائمين على العمل.

جدير بالذكر انه كان قد ترأس  المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة النوم الكبرى (المعروفة بصلاة يارب القوات)، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالظاهر.

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك عيد الأم بكاتدرائية يسوع الملك

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