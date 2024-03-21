الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية بالتزامن مع الأسبوع الثانى للصوم الكبير

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأربعاء، عددًا من الفعاليات بالتزامن مع الأسبوع الثاني من الصوم الكبير والمعروف بالصوم الأربعيني.

قداس ذكرى المتنيح الأنبا أنطونيوس بمنفلوط


صلى الأنبا ثاوفيلس، أسقف منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط،  قداس عيد الصليب المجيد، في دير الأمير تادرس الشطبي، وذلك في تذكار مرور ست سنوات على نياحة مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس، أسقف منفلوط السابق.
ووضع الأطياب على المقبرة الخاصة بالأب الأسقف المتنيح شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة والشعب.

يذكر أن المجمع المقدس أقر في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم ٨ مارس الجاري، إعادة الحياة الرهبانية إلى دير الأمير تادرس الشطبي ليعود بذلك ديرًا رهبانيًّا عامرًا.
 ومن جهته، نظمت اللجنة الفرعية لمهرجان الكرازة المرقسية بايبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة لقاءً أمس للآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان بكنائس الإيبارشية والجمعيات القبطية، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس، (مقر المطرانية) بسوهاج.

حضر اللقاء مطران الإيبارشية نيافة الأنبا باخوم الذي ألقى كلمة أكد خلالها على أهمية تشجيع أبناء كنائس الإيبارشية على المشاركة في مسابقات المهرجان.

حضر اللقاء ممثلو ٦٠ كنيسة وجمعية، من بينهم ٢٠ كاهنًا و٣٥٠ خادمًا وخادمة.
يذكر أن مهرجان الكرازة المرقسية يقام العام الجاري ٢٠٢٤ تحت شعار اَلرَّبُّ نُورِي وَخَلاَصِي" (مز ٢٧: ١).

مؤتمر للأسر القبطية بقبرص

كما نظمت الكنيسة القبطية بقبرص أمس الأول لقاءً للأسر القبطية وذلك في إطار سلسلة المؤتمرات التي تنظمها للمراحل العمرية المختلفة هناك.

أقيم المؤتمر الذي حمل اسم "Stay Connected" في مقر التجمع الروسي بنيقوسيا، بحضور الراهب القس إيرينيئوس البرموسي، النائب البابوي لجزيرة قبرص، والآباء الكهنة الذين يخدمون فيها. وبمشاركة عدد كبير من الأسر القبطية بقبرص.

ناقش المؤتمر أهمية التقاء الأسر القبطية في قبرص على فترات متقاربة، ودور الكنيسة في ذلك، وتضمن برنامجه فقرات ترفيهية للمراحل العمرية المختلفة.

لكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الثاني من الصوم بالصوم الأربعيني الأنبا انطونيوس الصوم الكبير

مواد متعلقة

البابا تواضروس عن حادث الرهبان الثلاثة: نشكر كل من ساهم فى تضميد الجراح

سيامة 4 رهبان و9 قمامصة لدير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر

رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية يشارك في مؤتمر الكنائس العالمي “GAFCON"

المطران شامي يترأس صلاة "يارب القوات" المجمعة ويستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

الكنيسة الأرثوذكسية تصدر العدد الأحدث من مجلة الكرازة

الاربعيني المقدس.. موعد ختام الصوم الكبير لعام 2024 وصلوات القنديل العام

المطران عطا الله حنا: نرفض خطاب الكراهية والعنصرية

رهبان جدد بدير القديسين الأمير تادرس والقوي الأنبا موسى ببرية الفرما

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

نصب عليها فى ثمن ليلة حمراء.. تفاصيل انتقام فتاة من مُسن فى أكتوبر

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟