أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية بالتزامن مع الأسبوع الثانى للصوم الكبير

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأربعاء، عددًا من الفعاليات بالتزامن مع الأسبوع الثاني من الصوم الكبير والمعروف بالصوم الأربعيني.

قداس ذكرى المتنيح الأنبا أنطونيوس بمنفلوط



صلى الأنبا ثاوفيلس، أسقف منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، قداس عيد الصليب المجيد، في دير الأمير تادرس الشطبي، وذلك في تذكار مرور ست سنوات على نياحة مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس، أسقف منفلوط السابق.

ووضع الأطياب على المقبرة الخاصة بالأب الأسقف المتنيح شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة والشعب.

يذكر أن المجمع المقدس أقر في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم ٨ مارس الجاري، إعادة الحياة الرهبانية إلى دير الأمير تادرس الشطبي ليعود بذلك ديرًا رهبانيًّا عامرًا.

ومن جهته، نظمت اللجنة الفرعية لمهرجان الكرازة المرقسية بايبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة لقاءً أمس للآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقي المهرجان بكنائس الإيبارشية والجمعيات القبطية، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس، (مقر المطرانية) بسوهاج.

حضر اللقاء مطران الإيبارشية نيافة الأنبا باخوم الذي ألقى كلمة أكد خلالها على أهمية تشجيع أبناء كنائس الإيبارشية على المشاركة في مسابقات المهرجان.

حضر اللقاء ممثلو ٦٠ كنيسة وجمعية، من بينهم ٢٠ كاهنًا و٣٥٠ خادمًا وخادمة.

يذكر أن مهرجان الكرازة المرقسية يقام العام الجاري ٢٠٢٤ تحت شعار اَلرَّبُّ نُورِي وَخَلاَصِي" (مز ٢٧: ١).

مؤتمر للأسر القبطية بقبرص

كما نظمت الكنيسة القبطية بقبرص أمس الأول لقاءً للأسر القبطية وذلك في إطار سلسلة المؤتمرات التي تنظمها للمراحل العمرية المختلفة هناك.

أقيم المؤتمر الذي حمل اسم "Stay Connected" في مقر التجمع الروسي بنيقوسيا، بحضور الراهب القس إيرينيئوس البرموسي، النائب البابوي لجزيرة قبرص، والآباء الكهنة الذين يخدمون فيها. وبمشاركة عدد كبير من الأسر القبطية بقبرص.

ناقش المؤتمر أهمية التقاء الأسر القبطية في قبرص على فترات متقاربة، ودور الكنيسة في ذلك، وتضمن برنامجه فقرات ترفيهية للمراحل العمرية المختلفة.