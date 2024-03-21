الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أول الأعياد المسيحية.. تعرف على موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد البشارة

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

تحتفل الكنائس الأرثوذكسية بعيد البشارة في 7 أبريل 2024، وهو أحد الأعياد السنوية في الكنيسة بل أهمها، لكونه أول الأعياد المسيحية.

وتقيم الكنائس القبطية صلوات القداسات الإلهية على مدار اليوم، لإتاحة أكبر قدر من الأفراد للمشاركة في  احتفالات عيد البشارة 2024.

 

- ما هو عيد البشارة 2024؟

عيد البشارة هو أصل الأعياد المسيحية وأولها، إذ يرمز إلى ذكرى تبشير السيدة العذراء بحبلها بالسيد المسيح ويسمى أول الأعياد لأنه لولا البشارة ما كان ميلاد المسيح وما كانت المسيحية.

وهو أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث ميلاد يسوع فلولا البشارة وحلول يسوع في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.

 أيقونة البشارة 

وفى أيقونة البشارة يظهر الملاك جبرائيل وهو يبشر السيدة العذراء بميلاد المخلص الذي سيحل بسلامه على الأرض، ويحمل الملاك جبرائيل غصن زيتون رمزًا للسلام، ونظرة السيدة العذراء بريئة ومندهشة كيف يكون لها هذا وهي لا تعرف رجلًا، كما أن إشارة يد السيدة العذراء توضح خضوعها لمشيئة الله، أما ملابس السيدة العذراء وتسمى بلغة ألوان الفن القبطي إشارة إلى أنها بشر مثلنا، فهي تنتظر الخلاص وقالت تبتهج نفسي بالله مخلصي.

وترتدي العذراء مريم رداء أزرق لون السماء لأنها سماء ثانية بينما اللون الأحمر رمز للمجد والفداء الذي سيتممه المسيح، وشعاع النور يسقط من السماء على العذراء رمزًا لحلول الروح القدس عليها، وتظهر ستائر خلف السيدة العذراء رمزًا لخيمة الاجتماع حيث يقابل يهوه شعبه في العهد القديم والكتاب المفتوح أمامها مكتوب فيه ها العذراء تحبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه عمانوئيل.

ولا يُفطر يوم عيد البشارة، لأنه لا يكسر الصوم الكبير لكن يُعيد فيه باللحن الفرايحي وعدم الصوم الانقطاعي.  

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