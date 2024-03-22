الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد النذور الرهبانية للأنبا بشارة جودة

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بعيد النذور الرهبانية للأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوى ودير مواس للأقباط الكاثوليك، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه.

أبرز المعلومات عن مطران إيبارشية أبوقرقاص

