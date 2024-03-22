الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد النذور الرهبانية للأنبا بشارة جودة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بعيد النذور الرهبانية للأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوى ودير مواس للأقباط الكاثوليك، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه.
أبرز المعلومات عن مطران إيبارشية أبوقرقاص
- ولد بشارة جودة (الأنبا بشارة) في قرية النجيلة بمحافظة سوهاج في يوم 28 أغسطس 1971 التحق بالمدرسة الابتدائية في قريته عام 1977م.
- التحق بالاكليريكية الصغرى للقلب الأقدس للآباء الفرنسيسكان بأسيوط عام 1983م ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية هناك، ثم التكوين الروحي والرهباني بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالعمرانية بالجيزة عام 1990
- ثم ارتدى الثوب الرهباني في 5 سبتمبر 1995 قدّم نذوره الأولى في 1 سبتمبر1996
- سافر إلى لبنان عام 1996 لتكملة الدراسات الفلسفية واللاهوتية بالكلية البولسية وقد حصل على ليسانس الدراسات اللاهوتية عام 2000م
- و أبرز النذور الاحتفالية في 23 مارس 2001 بكنيسة المعهد الاكليريكي الفرنسيسكاني الشرقي بالجيزة
- سيم كاهنًا على مذبح الرب في 8 يونيو 2001 بقريته (النجيلة- سوهاج) على يد مثلث الرحمات الأنبا مرقس حكيم الفرنسيسكانى مطران ايبارشية سوهاج.
- خدم في رعية كوم أمبو (أسوان) 2001 حتى 2010وخدم في أسيوط (2010 حتى2020 مرشدًا روحيًا لأبناء كنيسة جروحات القديس فرنسيس (الشهيرة بالقديسة تريزا) ورئيسًا للدير ولمنطقة أسيوط.
- عينه نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط مستشارًا ضمن المجلس الاستشاري للإيبارشية.
- و تم انتخاب الآب بشارة جودة الفرنسيسكانى مطرانًا لإيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك باسم الأنبا بشارة جودة من سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية
- واعتمد البابا فرنسيس يوم 7 يناير 2020 انتخاب الأب بشارة جودة الفرنسيسكانى مطرانًا على إيبارشية ابو قرقاص
- تمت مراسيم سيامته الأسقفية وتجليسه مطرانًا على ايبارشية أبو قرقاص على يد صاحب الغبطة البطريرك الانبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مع اعضاء السينودس البطريركى للكنيسة القبطية الكاثوليكية وذلك يوم الخميس 27 فبراير 2020 بكاتدرائية ام النعم الإلهية بأبو قرقاص المنيا وأختار شعار أسقفيته (لنبدأ يا أخوتي)